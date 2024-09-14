شباب حول الرسول، ربيعة بن كعب "رفيق النبي في الجنة"

منذ فجر الإسلام، أحاط برسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، نخبة من المسلمين الأوائل، في الوقت الذي آمن فيه فتية صغار السن بالله حبًّا في النبي، وجهروا بالإسلام في شجاعة نادرة، رغم ما كان يكتنف البيئة المحيطة من تقديس للأصنام، والأوثان، وإدمان للأدران، وصمدوا بقوة أمام ضغوط الآباء والأمهات وعتاة المشركين.

تربوا في مدرسة الرسول، صلى الله عليه وآله وسلم، وحرصوا على مراقبة تصرفاته، وأنصتوا لنصائحه، وحفظوا أقواله، وفقهوا أحاديثه.

كانوا أصحاب فكر سديد، فأعلنوا اتباعهم للنبي، وتمسكوا بدينهم، وبذل بعضهم روحه من أجل العقيدة، وبعضهم فاق الكبار علما وفقها وشجاعة.

إنهم "شباب حول الرسول".

في السطور التالية، نروي جوانب من عظمة أحد شباب الصحابة، وكيف أدى به إخلاصه في حب رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، إلى أن يكون رفيقه في الجنة، بعد أن لزمه في الدنيا سنوات طوالا.

صحابي من أهل الصفة. كان من السابقين للإسلام رغم صغر سنه، وتوفي سنة ثلاث وستين بعد الهجرة. هو الصحابي الجليل رَبِيعَةُ بْنُ كَعْبٍ بْن مالك بْن يعمر أَبُو فِرَاسٍ الْأَسْلَمِيُّ يعد من أهل الحجاز، وهو من كبار المهاجرين البدريين، وكان يحب أن يَخدِمَ النَّبِيَّ، صلى الله عليه وسلم.

وَلَمْ يَزَلْ رَبِيعَةُ يَلْزَمُ النَّبِيِّ، صلى الله عليه وسلم، بِالْمَدِينَةِ، يَغْزُو مَعَهُ حَتَّى قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ، صلى الله عليه وسلم.

أسلم ربيعة بن كعب، رضي الله عنه، وهاجر إلى المدينة، وكان شديد الحب للنبي حتى أنه كان يلازمه في نهاره في حضره وسفره، ويبيت عند باب غرفته في الليل رغبة في خدمته.

"أعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ"

قَالَ رَبِيعَةُ: كُنْتُ أَبِيتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَتَيْتُهُ بِوَضُوئِهِ (ماء الوضوء)، وَحَاجَتِهِ، فَقَالَ لِي: "سَلْ"، فَقُلْتُ: أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ. قَالَ: "أَوَ غَيْرَ ذَلِكَ"، قُلْتُ: هُوَ ذَاكَ. قَالَ: "فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ".

وكان ربيعة بن كعب الأسلمي، رضي الله عنه، من فقراء الصحابة، رضوان الله عليهم، الذين لم تكن لهم بيوت يسكنونها، والذين عُرِفوا في السيرة النبوية بأهل الصُفَّة وأضياف الإسلام.

قال القاضي عياض: "الصُفَّة ظلة في مؤخر مسجد رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يأوي إليها المساكين، وإليها يُنسب أهل الصُفة".



وقال ابن حجر: "الصُفَّة مكان في مؤخر المسجد النبوي مظلل، أُعِدَّ لنزول الغرباء فيه مِمَّن لا مأوى له ولا أهل".

أسألك مرافقتك في الجنة

وقال ابن القيم: "وإذا أردت أن تعرف مراتب الهِمم فانظر إلى هِمَّة ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه، وقد قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سَلْنِي"، فقال: أسألك مرافقتك في الجنة، وكان غيره يسأله ما يملأ بطنه، أو يواري جلده".



وفي رواية لأحمد والنسائي، قال ربيعة: "كنت أخدم رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وأقوم له في حوائجه نهاري أجمع، حتى يصلي رسول الله، صلى الله عليه وسلم، العشاء الآخرة، فأجلس ببابه إذا دخل بيته أقول لعلها أن تحدث لرسول الله، صلى الله عليه وسلم، حاجة، فما أزال أسمعه يقول: سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله وبحمده، حتى أملَّ فأرجع، أو تغلبني عيني فأرقد، قال: فقال لي يومًا، لما يرى من خفتي وخدمتي إياه: سَلْنِي يا ربيعة أُعْطِك، قال: فقلت: أنظر في أمري يا رسول الله ثم أُعْلِمَك ذلك، قال: ففكرت في نفسي، فعرفت أن الدنيا منقطعة زائلة، وأن لي فيها رزقا سيكفيني ويأتيني.

قال: فقلت: أسأل رسول الله، صلى الله عليه وسلم، لآخرتي، فإنه مِن الله عز وجل بالمنزل الذي هو به، قال: فجئت فقال: ما فعلتَ يا ربيعة؟! قال: فقلت: نعم يا رسول الله، أسألك أن تشفع لي إلى ربك فيعتقني من النار، قال: فقال: من أمرك بهذا يا ربيعة؟ قال: فقلت: لا والله الذي بعثك بالحق، ما أمرني به أحد، ولكنك لما قلت: سلني أعطك، وكنتَ من الله بالمنزل الذي أنت به، نظرت في أمري وعرفت أن الدنيا منقطعة وزائلة، وأن لي فيها رزقا سيأتيني، فقلت: أسال رسول الله صلى الله عليه وسلم لآخرتي، قال: فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلًا ثم قال لي: إني فاعل، فأعني على نفسك بكثرة السجود".



قال النووي: ""فأعني على نفسك بكثرة السجود"، فيه الحث على كثرة السجود والترغيب، والمراد به السجود في الصلاة"، وقال السيوطي: "فأعني على نفسك بكثرة السجود"، هو كِنَايَة عَن كثْرَة الصلاة".



ألا تتزوج؟

ومن المواقف الرائعة له مع سيدنا رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، يقول ربيعة بن كعب الأسلمي: كنت أخدم النبي فقال لي النبي، صلى الله عليه وسلم: يا ربيعة ألا تتزوج؟ قال فقلت: لا والله يا رسول الله ما أريد أن أتزوج، ما عندي ما يقيم المرأة، وما أحب أن يشغلني عنك شيء، قال: فأعرض عني، قال: ثم راجعت نفسي، فقلت: والله يا رسول الله أنت أعلم بما يصلحني في الدنيا والآخرة، قال: وأنا أقول في نفسي ليت قال لي الثالثة لأقولن نعم، قال: فقال لي الثالثة يا ربيعة ألا تتزوج؟ قال فقلت: بلى يا رسول الله مرني بما شئت أو بما أحببت، قال: انطلق إلى آل فلان إلى حي من الأنصار فيهم تراخٍ عن رسول الله، فقل لهم: إن رسول الله يقرئكم السلام ويأمركم أن تزوجوا ربيعة فلانة، امرأة منهم.

قال: فأتيتهم فقلت لهم ذلك، فقالوا: مرحبا برسول الله، وبرسول رسول الله، والله لا يرجع رسول رسول الله إلا بحاجته، قال: فأكرموني وزوجوني وألطفوني، ولم يسألوني البينة فرجعت حزينا فقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: ما بالك؟ فقلت: يا رسول الله أتيتُ قوما كراما فزوجوني وأكرموني، ولم يسألوني البينة، فمن أين لي الصداق؟ فقال رسول الله لبريدة الأسلمي: يا بُريدة اجمعوا له وزن نواة من ذهب، قال: فجمعوا لي وزن نواة من ذهب، قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب بهذه إليهم، وقل هذا صداقها، فذهبت به إليهم، فقلت: هذا صداقها قال: فقالوا كثير طيب فقبلوا ورضوا به. قال فقلت: من أين أُولم؟ قال: فقال يا بريدة: اجمعوا له في شاة، قال: فجمعوا لي في كبش فطيم سمين، قال: وقال النبي: اذهب إلى عائشة فقل انظري المكتل الذي فيه الطعام فابعثي به، قال: فأتيتُ عائشة، رضي الله عنها، فقلت لها ذلك فقالت: ها هو ذاك المكتل فيه سبعة آصع من شعير، ووالله أن أصبح لنا طعام غيره، قال: فأخذتُه فجئتُ به إلى النبي، فقال: اذهب بها إليهم فقل ليصلح هذا عندكم خبز. قال: فذهبت به وبالكبش. قال: فقبلوا الطعام، وقال: اكفونا أنتم الكبش. قال: وجاء ناس من أسلم فذبحوا وسلخوا وطبخوا. قال: فأصبح عندنا خبز ولحم فأولمت ودعوت رسول الله.

موقفه مع أبي بكر الصديق

يقول أبو عمران الجوني عن ربيعة بن كعب الأسلمي قال: أعطاني رسول الله أرضا، وأعطى أبا بكر أرضا. قال: فاختلفنا في عذق يعنى في نخلة، فقلت أنا: هى من أرضي، وقال أبو بكر: هي من أرضي، فقال يا أبا بكر؛ أما ترى، انظر ما ترى إنها من أرضي. فأبى وقال لي كلمة ندم عليها، فقال: لي يا ربيعة قل لي مثل ما قلتُ لك حتى يكون قصاصًا، قال: قلتُ لا. قال، فقال: والله إذًا لأستعدين عليك رسول الله. قال: قلتُ أنت أعلم.

فانطلق يؤم النبي (متوجها نحوه)، واتبعته، وجاء أناس من قومي، فقال: يرحمُ الله أبا بكر هو الذي قال لك ما قال، ويستعدي عليك، فانطلقوا معي فقلت لهم: أتدرون من هذا؟! هذا أبو بكر الصديق، ثاني اثنين إذ هما في الغار، يأتي رسول الله وهو غضبان، فيغضب رسول الله لغضبه ويغضب الله عز وجل لغضب رسوله، فيهلك ربيعة، ارجعوا ارجعوا، فرددتهم، وانطلقت وقد سبقني إلى النبي، فقص عليه، فلما جئت قال لي: يا ربيعة مالك وللصديق؟!، قلت: يا رسول الله إنه قال لي شيئا، وقال لي قل مثل ما قلت لك حتى يكون قصاصًا، فقلت: لا أقول لك مثل ما قلت لي، قال رسول الله: أجل، فلا تقل له مثل ما قال لك، ولكن قل يغفر الله لك يا أبا بكر، فقلتُ: يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، فولى أبو بكر، وهو يبكى.



وفاة ربيعة بن كعب الأسلمي

لما انتقل رسول الله إلى الرفيق الأعلى، نزل ربيعة على بريد من المدينة، أي مكان قريب من المدينة المنورة، فلم يزل بها حتى توفي بعد وقعة الحرة التي استباح فيها يزيد بن معاوية المدينة المنورة ثلاثة أيام.