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حوادث

ارتفاع حصيلة ضحايا حادث انقلاب سيارة بأسوان إلى حالة وفاة وإصابة 9 آخرين

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو

ارتفعت حصيلة حادث انقلاب سيارة نقل بطريق الصداقة القديمة، جنوب شرق مدينة أسوان، مع الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، إلى وفاة شخص وإصابة 9 آخرين.


وكان اللواء مجدي سالم مدير أمن أسوان، تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة أسوان ثان يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل بطريق الصداقة القديمة جنوب شرق أسوان، وان الحادث أسفر عن وقوع ضحايا.

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وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية إلى موقع البلاغ وتم الدفع بسيارات الإسعاف، تحت إشراف الدكتور مصطفى أبو المجد مدير عام الطب الوقائي بأسوان، وتبين أن الحادث أسفر عن وفاة شخص يدعى الحاج علي أحمد 59 سنة، فيما أصيب 9 أشخاص، وتنوعت الإصابات ما بين كسور وجروح قطعية واشتباه نزيف في المخ، تم نقل الجثة إلى مشرحة أسوان الرئيسية، والمصابين إلى مستشفى أسوان الجامعي، لتلقي الرعاية الصحية المطلوبة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

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حادث إنقلاب سيارة بأسوان انقلاب سيارة نقل قسم شرطة أسوان

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