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مواعيد وشروط الإعلان عن وظائف جديدة بالتربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية

الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة،فيتو
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يتساءل الآلاف من الخريجين عن مواعيد إعلان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن مسابقة وظائف بوزارة التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية.

 

ومن المقرر أن يُعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ عن مسابقة استكمال احتياجات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى جانب عدد من الوظائف لصالح هيئة الأبنية التعليمية، خلال الأيام القليلة المقبلة.

 

وأكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن الوظائف المطلوبة في وزارة التربية والتعليم تتضمن ما يلي " وظائف معلم مساعد رياض أطفال، معلم مساعد فصل للصفوف (الأول والثاني والثالث) بالمرحلة الابتدائية.

 

ويكون التقديم عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية التابع للجهاز ومن شروط التقديم الا يزيد عمر المتقدم عن 40 عام وان يكون التقدير مقبول وان يكون المؤهل الدراسي حاصل علي تربية طفولة وتربية أساسي الي جانب أن يجتاز المتقدم الاختبارات الإلكترونية التي يعقدها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

 

 

وأن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية وأن يكون محمود السيرة، حسن السمعة وألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره وألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل وألا يزيد سن المتقدم عن 40 عامًا في تاريخ نشر الإعلان والحصول على مؤهل عال تربوي، والحصول على دبلوم تربوي لغير خريجي كليات التربية. 

 

اجتياز التدريبات التي تقرر بمعرفة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني واجتياز الكشف الطبى وتحليل المخدرات لمن إجتازوا الإختبارات والتدريبات المطلوبة.

 

و يجب التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقًا للثابت ببطاقة الرقم القومي.

 

سداد مبلغ مقداره (26) جنيهًا (ستة وعشرون جنيهًا فقط لاغير) لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بأحد فروع البنوك الآتية:- (البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة) والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بخلاف مصروفات الإيداع، على أن يكون تاريخ الإيصال لاحق لتاريخ نشر الإعلان والتأكيد على أن يذكر به اسم المتقدم والرقم القومى والوظيفة المتقدم عليها.

 

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