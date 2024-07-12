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خبطتين في الراس خلال ساعات، هفوة ثانية لبايدن متعلقة بنائبته كامالا هاريس (فيديو)

بايدن ونائبته كامالا
بايدن ونائبته كامالا هاريس، فيتو

هفوة جديدة وقع فيها الرئيس الأمريكي جو بايدن، هي الثانية خلال ساعات قليلة، خلال كلمته في واشنطن.

وأشار بايدن بشكل صادم، إلى نائبته كامالا هاريس، باسم "ترامب".

وقال بايدن: "لم أكن لاختار نائب الرئيس ترامب لتكون في هذا المنصب لو لم تكن مؤهلة".

وتأتي زلة اللسان الكارثية هذه بعد ساعات قليلة من إشارته إلى الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي بـ"الرئيس بوتين".

وأشار الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس عن طريق الخطأ إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على أنه "الرئيس بوتين"، وسط دهشة الحضور، قبل أن يصحح نفسه خلال قمة حلف شمال الأطلسي في واشنطن.

وقال بايدن في إشارة إلى زيلينسكي قبل أن يصحح نفسه "والآن أريد أن أنقل الكلمة إلى رئيس أوكرانيا، الذي يتمتع بنفس القدر من الشجاعة والتصميم، أيها السيدات والسادة، الرئيس بوتين".

وتدارك بايدن الموقف بعدها بعدة ثوان، وعاد للمنصة وقال "الرئيس زيلينسكي. أنا أركز بشدة على هزيمة بوتين".

 

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الرئيس الامريكي جو بايدن كامالا هاريس ترامب الرئيس بوتين الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي قمة حلف شمال الأطلسي

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