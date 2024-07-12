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مش عارف زيلينسكي من بوتين، زلة لسان جديدة لبايدن أمام الرئيس الأوكراني (فيديو)

بايدن وزيلينسكي،
بايدن وزيلينسكي، فيتو

وضع الرئيس الأمريكي جو بايدن نفسه في مأزق شديد الحساسية، الخميس، خلال مؤتمر مع الرئيس الأوكراني، على هامش قمة حلف "الناتو".

وقدم بايدن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على أنه "الرئيس بوتين"، قبل أن يصحح خطأه، الذي قد يؤثر في فرص استمراره كرئيس.

يأتي ذلك في "انتكاسة" جديدة للمرشح الديمقراطي الذي يتعرض لضغوط متزايدة للانسحاب من السباق الرئاسي بسبب مخاوف بشأن صحته الذهنية.

وقال بايدن (81 عامًا) مخاطبًا الحاضرين في القمة: "والآن، أترك الكلام لرئيس أوكرانيا الذي يتمتّع بقدر كبير من الشجاعة والتصميم. سيّداتي، سادتي، إليكم الرئيس بوتين".

 

لكن سرعان ما صحَّح بايدن هفوته، قائلًا: "تركيزي منصب بشدة على هزيمة الرئيس بوتين".

وتعالت مؤخرًا الأصوات المشككة في الصحة العقلية والتوازن الإدراكي للرئيس الحالي البالغ من العمر 81 عامًا، وسط دعوات لانسحابه من سباق الرئاسة.

ولاحقًا،  دافع المستشار الألماني أولاف شولتس، بعد زلة لسان بايدن مع الرئيس الأوكراني.

وقال شولتس ردًا على سؤال من الصحفيين عن الواقعة: "زلات اللسان تحدث، وإذا راقبت الجميع دائما، فستجد ما يكفي منهم".

وأضاف: "لكن هذا لا يغير أي شيء مما قاله الرئيس الأمريكي بوضوح شديد في خطابه".

 

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الرئيس الامريكي جو بايدن الرئيس الأوكراني قمة حلف الناتو الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي

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