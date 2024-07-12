ضبط عامل بحوزته 19 جوال دقيق بلدي قبل بيعها بالسوق السوداء بالأقصر

تمكنت مباحث الأقصر من إلقاء القبض على عامل بحوزته كميات من الدقيق البلدي المدعم قبل بيعها بالسوق السوداء، بدائرة مركز أرمنت بالبر الغربي.

دقيق بلدى مدعم

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارا من مديرية المباحث الجنائية بمديرية أمن الأقصر، يفيد بضبط المدعو «ا.ش.س» 36 عاما، عامل بمخبز بلدي، ومقيم بناحية أرمنت الحيط بدائرة مركز شرطة أرمنت، حال استقلاله تروسيكل بناحية شارع المدينة المنورة بدائرة قسم شرطة الأقصر.

مباحث تموين الأقصر



عقب تقنين الإجراءات وتكثيف التحريات نجح ضباط مباحث التموين بالاشتراك مع وحدة مباحث بندر الأقصر، في ضبط العامل وبحوزته، 950 كيلو دقيق بلدى مدعم بعدد 19 جوال زنه الواحد 50 كيلوجراما.



وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر باحتكار الدقيق البلدي المدعم وبيعه بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي، وتم تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.