كوكتيل مخدرات، سقوط تشكيل عصابي لبيع الحشيش والهيروين والشابو بالأقصر
نجحت مباحث الأقصر في ضبط تشكيل عصابي لبيع وترويج المواد المخدرة، حشيش، هيروين، شابو، وبحوزتهما أسلحة نارية بدائرة قسم شرطة الأقصر.
تشكيل عصابي لبيع المواد المخدرة
تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارًا من مديرية المباحث بضبط «ع.م.ف» 23 عامًا، عاطل، ومقيم شرق السكه الحديد بندر الأقصر والسابق اتهامه في قضية اتجار مخدرات، «ح.م.م» 28 عامًا، عاطل، مقيم شارع مطحن الاتحاد بندر الأقصر والسابق اتهامه في قضايا سلاح ومخدرات.
مباحث بندر الأقصر
عقب تقنين الإجراءات وتكثيف التحريات نجح ضباط وحدة مباحث بندر الأقصر في ضبط والتشكيل العصابي، وبحوزتهما 2 سلاح ناري فرد خرطوش وعدد من الطلقات، وكمية من جوهر الحشيش المخدر وزنت 3 كيلو، كمية من مادة الهيروين المخدر 100 جرام، كمية من مسحوق الشابو المخدر وزنت 150 جرامًا، مبلغ مالي عدد 2 هاتف محمول.
وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار بها، والسلاح الناري والذخيرة بقصد الدفاع عن النفس لمواصلة نشاطهما الإجرامي، والمبلغ المالي حصيلة تجارتهما الآثمة، والمحمول وسيلة الاتصال مع عملائهما.
جرى تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.
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