مباحث الأقصر تضبط عاطلا سرق متعلقات مواطن من داخل مسجد

تمكنت مباحث الأقصر من القبض على عاطل قام بسرقة متعلقات شخصية لأحد المواطنين داخل مسجد صلاح الدين بوسط مدينة الأقصر، وتبين أن اللص مقيم بدائرة القرنة بالبر الغربي وسبق اتهامه فى 19 قضية مختلفة.

لص مسجد صلاح الدين

وترجع تفاصيل الواقعة عندما رصدت المتابعة الأمنية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تداول صور ومقطع فيديو بقيام أحد الأشخاص بسرقة، حقيبة يد من أحد المصلين داخل دور عبادة مسجد صلاح الدين، بدائرة قسم شرطة الأقصر، أثناء قيامه بأداء فريضة صلاة العصر.

سرقة مواطن من داخل مسجد

وبالفحص تبين أنه أثناء قيام «ز.ا.ع» 49 عاما، محامى بالأقصر ومقيم دائرة مركز اسنا، بأداء فريضة صلاة العصر داخل المسجد المشار اليه، تاركًا متعلقاته الشخصية «حقيبة يد بداخلها لاب توب، وهاتف محمول، داخل المسجد، وقام أحد الأشخاص بسرقتها والخروج من المسجد وتم تحرير محضر حمل رقم 10291 جنح قسم الأقصر.

تحريات مباحث الأقصر

وعقب تقنين الإجراءات وبإجراء التحريات السرية، واستخدام التقنيات الحديثة وفحص كاميرات المراقبة بمنطقة الواقعة أمكن تحديد مرتكب الواقعة المدعو «أ.م.ح.ع» 42 بدون عمل ومقيم نجع المدلى بدائرة مركز القرنة، والسابق اتهامه في 19 قضية، مابين مخدرات، سرقة، مشاجرة، تزوير، تبديد.

ضبط المتعلقات المسروقة من مسجد بالأقصر

وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الأقصر من ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته اقر بارتكاب الواقعة، وبإرشاده تم ضبط المسروقات بالكامل، بعرض المسروقات على المحامي الذي تعرض للسرقة بداخل المسجد تعرف عليها.

تم تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.