منتخب الناشئين يختتم معسكر مزدوجي الجنسية والمحليين

اختتم منتخب الناشئين بقيادة أحمد الكاس معسكره الذي استمرّ لمدة 8 أيام، وتم تقسيم معسكر منتخب الناشئين على اللاعبين المحليين ومزدوجي الجنسية، وفقا لترتيبات الجهاز الفني.



وجاء هذا المعسكر تنفيذا لخطة ربط المتواجدين بالخارج والاستفادة منهم لصالح بلدهم، خصوصا أن ذلك يأتي أيضا في ظل سياسة الاتحاد للبحث عن المواهب مزدوجي الجنسية.



وحضر إيهاب الكومي عضو مجلس اتحاد الكرة المران الختامي وطالب اللاعبين المحترفين ببذل أقصى ما لديهم للتواجد في المنتخب الوطني، مضيفآ أن باب منتخب مصر مفتوح لجميع المحترفين في الخارج.

معسكر المنتخب

من جانبه، يرى أحمد الكاس، المدير الفني للمنتخب، أنه نجح في تحقيق أقصى استفادة من معسكر المنتخب الذي اختتم الخميس.

وقال الكاس، إنه استطاع تجربة بعض اللاعبين المحليين الجدد من أجل تقييم مستواهم من خلال رؤيتهم في التدريبات، مضيفآ أنه تم تجربة العديد من اللاعبين المحترفين من مزدوجي الجنسية، لافتا إلى أن الفترة المقبلة سيتم تقييم هؤلاء اللاعبين الذي يستحقوا الانضمام للمنتخب.