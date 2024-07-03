أحمد الكاس يختار 30 لاعبا في قائمة منتخب الناشئين استعدادا لمعسكر يوليو

منتخب الناشئين، أعلن أحمد الكاس، المدرب الفني لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2008، قائمة تضم 30 لاعبا استعدادا لمعسكر شهر يوليو.

ويبدأ منتخب مصر للناشئين معسكره المفتوح بداية من يوم 5 من شهر يوليو الجاري، حيث يكون التدريب في مركز المنتخبات الوطنية.

معسكر سابق لمنتخب الناشئين، فيتو

منتخب مصر يتوج ببطولة شمال افريقيا

وحصد منتخب مصر للناشئين بطولة شمال أفريقيا التي أقيمت في الجزائر مؤخرًا، بعد التعادل مع محاربي الصحراء بهدف لكل منهما في الجولة الخامسة والأخيرة، ووصل رصيد أحفاد الفراعنة لثمانية نقاط بينما توقف رصيد الجزائر عند 6 نقاط.

وجاءت أسماء لاعبي المنتخب كالتالي:



1-حمزة الدجوي

2-بلال عطية

3-حمزة عبدالكريم

4-مهند الشامي

5-عمرو العدوي

6-نور أشرف

7-محمد شريف

8-أدهم فريد

9-عبدالعزيز الزغبي

10-عبدالرحمن مدبولي

11-محمد أنس

12-أنس رشدي

13-محمد طارق

14-عمر ياسر

15-صلاح محمود

16-محمد إيهاب

17-محمد صميد

18-علي محمد

19-أحمد إيهاب

20-كريم جمعة

21-علي خميس

22-عمرو محمد

23-محمد طارق

24-محمد جابر

25-حسن عماد

26-باسل مدحت

27- سيف رفعت

28-سيف الجبالي

29- إبراهيم النجعاوي

30-عماد تامر

منتخب الناشئين يستهدف 8 مباريات ودية

يستهدف الجهاز الفني لـمنتخب الناشئين مواليد 2008 بقيادة أحمد الكاس، خوض ثماني مباريات ودية دولية خلال الفترة من شهر يونيو الجاري وحتى شهر نوفمبر، الذي يشهد انطلاق تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لنهائيات أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة.

وبدأ الجهاز الإداري لـمنتخب الناشئين مواليد 2008 برئاسة أيمن حافظ، في مخاطبة عدد من الدول الإفريقية من أجل مواجهة منتخباتها وديا، ضمن برنامج إعداد منتخب الناشئين للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا تحت 17 سنة التي تقام العام المقبل.