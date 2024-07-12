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رياضة

ما عندناش اتحاد كرة، المقاولون يهدد بالتصعيد إلى الفيفا بعد أزمة مباراة بيراميدز

المهندس محمد عادل
المهندس محمد عادل فتحي المشرف علي الكرة بالمقاولون، فيتو

وجه المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، الشكر إلى وائل الصباغ المستشار القانوني للجنة الحكام وعضو اللجنة الرئيسية، بعدما أقر بأحقية ناديه في المطالبة بإعادة لقاء بيراميدز في الدوري المصري بسبب عدم قانونية وجود محمد الحنفي حكمًا للساحة في تلك المباراة.

 

المقاولون يراسل اتحاد الكرة

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس عبر قناة etc: "قمت بمراسلة اتحاد الكرة للمرة الثانية لاستعجاله في الرد على شكوى نادي المقاولون العرب.. ومتأكد بأن الاختبار الذي أجري للحكم محمد الحنفي غير قانوني ولا يمنحه أحقية التواجد في المباريات".

وأضاف: "سأقوم بتصعيد الأمر إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، ولن أترك حق نادي المقاولون العرب، ويجب إصلاح مسار الكرة المصرية في ظل تضارب المصالح، وهناك العديد من الأزمات".

وواصل: "سنقوم بالسير بالطرق القانونية، وسنواصل التصعيد للحصول على حقوق نادي المقاولون العرب، وسوف نتحدث مع النادي الإسماعيلي الذي تضرر أيضًا من تعيين الحنفي في لقاء الإسماعيلي وسيراميكا".

وأكمل: "اتحاد الكرة لا يسأل في أحد، ومعندناش اتحاد كرة، وعندنا تضارب مصالح، وهناك أندية تلعب في الرابعة عصر وفرق أخرى لا تلعب، واتحاد الكرة لا يرد على مخاطبات بعض الأندية.. تعاملت مع اتحادات عديدة سابقة، ولكن هذا الاتحاد لديه ميزة فريدة أنه لا يرد على أحد، وحتى في التليفونات لا يقومون بالرد علينا".

وزاد: "حاولت التواصل كثيرًا مع أعضاء اتحاد الكرة، وطالبنا بحقوقنا لكنهم لا يسألون فينا مطلقًا".

 

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