ريمون مقار يروج لأولى بطولات إيمان العاصي التليفزيونية "برغم القانون"

روج المنتج ريمان مقار عن أحدث إنتاجاته التليفزيونية المعنون بـ “برغم القانون” استعدادًا لطرحه بالشاشات العربية.

وقال مقار: الحمد لله بدأنا تصوير مسلسل برغم القانون من عشرة أيام .. في أول بطولة مطلقة للنجمة إيمان العاصي ومجموعة كبيرة من النجوم هاني عادل محمد القس ومحمد محمود عبد العزيز وليد فواز إيهاب فهمي رحاب الجمل فرح يوسف وعايدة رياض وجوري بكر وعابد عناني ونبيل علي ماهر وجيسكا حسام الدين إنتاج مجموعة فنون مصر وإخراج شادي عبد السلام وتأليف نجلاء الحديني مدير التصوير علي عادل إن شاء الله نعمل عمل كبير وناجح إن شاء الله دعواتكم وزي ما عودتنا بقى يا رب.

مسلسل برغم القانون

ومسلسل "برغم القانون" من بطولة كل من إيمان العاصي، محمد القس، حمزة العيلي، فرح يوسف، رحاب الجمل، وليد فواز، وهو من تأليف نجلاء الحديني وإخراج شادي عبد السلام.

آخر الأعمال الدرامية لإيمان العاصي

وكانت آخر الأعمال الدرامية لإيمان العاصي مشاركتها في موسم دراما رمضان 2023 من خلال مسلسل "جعفر العمدة" بطولة النجم محمد رمضان، والذي حقق نجاحًا جماهيريًّا كبيرًا.

والمسلسل تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، عصام السقا، مجدي بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنة، دعاء حكم، أحمد داش، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهري، وعدد آخر من الفنانين.