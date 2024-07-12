اتحاد الكرة يكشف ملابسات مفاوضاته مع رينارد ومصير حسام حسن

كشف مسؤولو اتحاد الكرة أن ما نشر بأحد المواقع الفرنسية عن المفاوضات مع رينارد يقصد به التفاوض القديم قبل تولي حسام حسن مسؤولية منتخب مصر.



وأكد اتحاد الكرة عبر مركزه الإعلامي أنه لم يتم التفاوض مجددًا مع أحد المدربين، في ضوء احترام التعاقد مع الجهاز الفني الحالي بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن.

وكان تقرير صحفي فرنسي كشف عن مفاجأة تتعلق بتحرك مصري نحو الفرنسي هيرفي رينارد، لإقناعه بتولي تدريب المنتخب الوطني الأول.

ويتولى هيرفي رينارد حاليًّا، تدريب منتخب فرنسا للسيدات، وذلك بعدما أنهى رحلته مع المنتخب السعودي في مارس 2023.

رينارد يتلقى عرضين من إفريقيا

ووفق موقع "فوت ميركاتو"، فإن رينارد تلقى عرضين أفريقيين في الأيام الماضية، أملًا في الحصول على خدماته بعد نهاية مشواره مع سيدات فرنسا.

وأعلن المدرب الفرنسي في وقت سابق، أن مشاركته في منافسات كرة القدم بأولمبياد باريس 2024، ستكون الأخيرة له مع منتخب فرنسا للسيدات.

وهذا ما شجع الاتحاد النيجيري لكرة القدم، على التقدم بعرض من أجل إسناد مهمة تدريب النسور الخضر إلى مدرب المغرب السابق.

ولا يقتصر الأمر على نيجيريا فحسب، حيث إن المصدر ذاته أفاد بتلقي رينارد، عرضًا من مصر، لخلافة حسام حسن في منصب المدير الفني للفراعنة.

وبحسب التقرير، فإن العرضين يقضيان بحصول رينارد على راتب سنوي يبلغ مليوني يورو.