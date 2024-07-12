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رياضة

براتب خرافي، صحيفة فرنسية تكشف تفاصيل عرض رينارد لخلافة حسام حسن

رينارد،فيتو
رينارد،فيتو

كشف تقرير صحفي فرنسي عن مفاجأة تتعلق بتحرك مصري نحو الفرنسي هيرفي رينارد، لإقناعه بتولي تدريب المنتخب الوطني الأول رغم تواجد حسام حسن على رأس القيادة الفنية للفراعنة.


ويتولى هيرفي رينارد حاليا، تدريب منتخب فرنسا للسيدات، وذلك بعدما أنهى رحلته مع المنتخب السعودي في مارس 2023.

رينارد يتلقى عرضين من أفريقيا

ووفقا لموقع "فوت ميركاتو"، فإن رينارد تلقى عرضين أفريقيين في الأيام الماضية، أملا في الحصول على خدماته بعد نهاية مشواره مع سيدات فرنسا.

وأعلن المدرب الفرنسي في وقت سابق، أن مشاركته في منافسات كرة القدم بأولمبياد باريس 2024، ستكون الأخيرة له مع منتخب فرنسا للسيدات.

وهذا ما شجع الاتحاد النيجيري لكرة القدم، على التقدم بعرض من أجل إسناد مهمة تدريب النسور الخضر إلى مدرب المغرب السابق.

ولا يقتصر الأمر على نيجيريا فحسب، حيث أن المصدر ذاته أفاد بتلقي رينارد، عرضا من مصر، لخلافة حسام حسن في منصب المدير الفني للفراعنة.

وبحسب التقرير، فإن العرضين يقضيان بحصول رينارد على راتب سنوي يبلغ مليوني يورو.

 

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هيرفي رينارد المنتخب الوطنى الأول رينارد حسام حسن منتخب فرنسا للسيدات

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