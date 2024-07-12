رمضان السيد يكشف مفاتيح لعب الأهلي وبيراميدز والتشكيل المتوقع للفريقين

أكد رمضان السيد نجم الكرة المصرية السابق، أن الأهلي وبيراميدز حاليًا في أفضل فورمة فنية عالية خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنه يتوقع أن تكون المباراة قوية وتشهد ندية بين الطرفين، وستكون ممتعة بكل تأكيد.

تشكيل الأهلي الأقرب أمام بيراميدز

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس: "تشكيل الأهلي الأقرب محمد الشناوي في حراسة المرمى، ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة وكريم فؤاد وعمر كمال عبدالواحد، ومروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور، وحسين الشحات ووسام أبوعلي وطاهر محمد طاهر".

وأضاف: "طاهر سوف يشارك اساسيا من وجهة نظري، لأنه يحتاج للاعب جيد في الناحية الدفاعية والهجومية، وكريم فؤاد سيلعب في الجبهة اليسرى لمواجهة مصطفى فتحي الذي يقدم مستوى طيب في الفترة الأخيرة، كما أن مصطفى شوبير والشناوي في فورمة جيدة".

تشكيل بيراميدز الأقرب أمام الأهلي

وأضاف: "تشكيل بيراميدز، أحمد الشناوي، محمد حمدي، محمود مرعي، محمد الشيبي، أحمد سامي. مصطفى فتحي، مهند لاشين، بلاتي توريه، فخري لاكاي، وليد الكرتي، فيستون ماييلي، والمدرب الكرواتي صنع الفارق مع الفريق في الفترة الأخيرة".

وتابع: "الأفضل للأهلي البدء بعمر كمال خصوصا أن له دور هجومي كبير في صناعة الأهداف، وهو في فورمة بدنية عالية وعندما لعب المباراة السابقة صنع هدفا لوسام أبوعلي، ولو شارك سوف يصنع تفوق هجومي على محمد حمدي.. كما أن طاهر محمد طاهر يقدم مستوى جيد ويؤدي الواجبات الدفاعية والهجومية وهي النقطة التي يتفوق فيها على أحمد عبدالقادر، والأفضل أن يلعب في الجبهة اليمنى، وحسين الشحات في فورمة فنية عالية وقادر على اللعب يمينا أو يسارا".

مواجهة الشحات والشيبي

وحول مواجهة الشحات والشيبي، علق قائلا: "بالتأكيد حسين لاعب كبير ويلعب في الأهلي وسيكون هناك تعليمات بعدم الانسياق وراء أي استفزازات وموضوع القضية انتهى تماما، وأنصح اللاعبين التركيز فقط في الملعب وأن يفكروا فقط في إفادة فريقهم، والثنائي في فورمة فنية عالية والشيبي لاعب مؤثر جدا مع مصطفى فتحي في الجبهة اليمنى".

وزاد: "فريق بيراميدز يمتلك لاعبين مميزين في خط الوسط، لكن بلاتي توريه والكرتي لديهم مشكلة في الارتداد الدفاعي رغم ميولهم الهجومية، بينما مهند لاشين يقوم بدور دفاعي جيد ويعيش في أفضل مستوياته مؤخرا".

وأكمل: "الأهلي سوف يخسر مجهودات عمرو السولية الذي يعتبر من أبرز اللاعبين في خط الوسط، والذي كان يمنح الأهلي الاستحواذ بشكل جيد وهو لاعب مؤثر هجوميًا ويساند زملائه في منطقة الجزاء ويسجل أهداف، وغيابه خسارة كبيرة عن لقاء بيراميدز".

وتابع: "الكفة متساوية بين الفريقين، ولاعبي الأهلي وبيراميدز في حالة فنية رائعة، وخط الدفاع بالفريق الأحمر يمتلك عناصر قوية مثل محمد عبدالمنعم وكريم فؤاد وعمر كمال عبدالواحد، وخط الوسط يوجد فيه أكرم توفيق، كما أن الفريق في النواحي الهجومية لديه عناصر مؤثرة مثل وسام ابوعلي الذي وصل لمرحلة فنية عالية، وهناك انسجام كبير مع لاعبي الوسط. وحسين الشحات أيضا في أفضل فورمة فنية وامام عاشور أيضا".

وأتم: "بيراميدز يمتلك مفاتيح لعب جيدة مثل الشيبي ومصطفى فتحي وفيستون مايلي الذي يشكل خطورة كبيرة على أي فريق".