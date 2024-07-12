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رياضة

أبو الدهب: الزمالك أكبر من جوميز وأسعار اللاعبين في مصر "مبالغ فيها"

جوميز مدرب الزمالك،فيتو
جوميز مدرب الزمالك،فيتو

وجه محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي السابق انتقادات لاذعة إلى البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعد مباراة طلائع الجيش في بطولة الدوري الممتاز.

وقال أبو الدهب في تصريحات لبرنامج البريمو، عبر فضائية TeN:الزمالك لم يقدم الأداء المنتظر  أمام طلائع الجيش، رغم تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، وتشكيلة جوميز ليست مقنعة، كما أن الغيابات التي يعاني منها الأبيض ليست مبررًا لتواضع المستوى.

أسعار اللاعبين في الدوري الممتاز


وتطرق محمود أبو الدهب للحديث عن أسعار اللاعبين في الدوري الممتاز، قائلًا:أسعار اللاعبين في الدوري الممتاز مبالغ فيها بالنظر إلى ندرة المواهب في الوقت الحالي، فلا يوجد لاعب ذو موهبة فريدة من نوعها يستحق الأرقام المتداولة.

 

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