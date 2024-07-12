كوكبة من كبار القراء، خريطة التلاوات المجودة اليوم الجمعة 6 محرم بإذاعة القرآن الكريم

تمتلئ خريطة التلاوات المرتلة المقرر إذاعتها، اليوم الجمعة الموافق 6 شهر محرم، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من عمالقة التلاوة.

وننشر الخريطة الكاملة للتلاوات المرتلة المقرر إذاعتها الجمعة ومواعيد بثها:

وتستهل خريطة التلاوات تلاوات القرآن المجود في تمام الساعة الـ40: 6 (ص) تلاوة للشيخ محمود عبدالحكم وما تيسر من سورة البقرة 5ق.



00: 7 (ص) تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سورة الكهف 30ق.



00: 8 (ص)تلاوة للشيخ عبد الفتاح الشعشاعى وما تيسر من سور الأحقاف/محمد/ البينة 30 ق.



36: 8 (ص)تلاوة للشيخ كامل يوسف البهتيمي وما تيسر من سورة يونس 10 ق.



23: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ السعيد عبدالصمد الزناتى وما تيسر من سورة آل عمران 15ق.



43: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سورة القمر 15ق.



50: 13(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ سيد عبدالشافى هلال وما تيسر من سورتي نوح/ الجن 30ق.



14:30 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ محمود أبوالوفا الصعيدى وما تيسر من سورتي الحجر 22ق.



02: 15 ( قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ حلمى الجمل وما تيسر من سورة المائدة 28ق.



13: 16 ( قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ أبوالعينين شعيشع وما تيسر من سورة الحاقة 15ق.



18:36( قرآن قبل المغرب) تلاوة للشيخ أحمد نعينع وما تيسر من سور الأحزاب /والضحى والشرح 30ق.



19:13( قرآن قبل المغرب) تلاوة للشيخ فتحى العطار وما تيسر من سورة الكهف 22ق.



21:07( قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسر من فاتحة الكتاب 5ق.



21:35( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمد عبد العزيز حصان وما تيسر من سورة الحج 10ق.



17: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ مصطفى إسماعيل وما تيسر من سور الحجرات/ الحاقة/ الشمس 42ق.



01:35(بعد منتصف الليل) للشيخ محمد محمود بحيري وما تيسر من سورة الأنبياء 15ق.



03:00(بعد منتصف الليل) للشيخ علي محمود وما تيسر من قصار السور 30ق.