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ثقافة وفنون

كوكبة من كبار القراء، خريطة التلاوات المجودة اليوم الجمعة 6 محرم بإذاعة القرآن الكريم

قراء إذاعة القرآن
قراء إذاعة القرآن الكريم.فيتو

تمتلئ خريطة التلاوات المرتلة المقرر إذاعتها، اليوم الجمعة الموافق 6 شهر محرم، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من عمالقة التلاوة.

وننشر الخريطة الكاملة للتلاوات المرتلة المقرر إذاعتها الجمعة ومواعيد بثها: 

وتستهل خريطة التلاوات تلاوات القرآن المجود في تمام الساعة الـ40: 6 (ص) تلاوة للشيخ  محمود عبدالحكم وما تيسر من سورة البقرة  5ق.


00: 7 (ص) تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سورة الكهف 30ق.


00: 8 (ص)تلاوة للشيخ عبد الفتاح الشعشاعى وما تيسر من سور الأحقاف/محمد/ البينة 30 ق.


36: 8 (ص)تلاوة للشيخ كامل يوسف البهتيمي وما تيسر من سورة يونس 10 ق.


23: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ  السعيد عبدالصمد الزناتى وما تيسر من سورة آل عمران 15ق.


43: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ  محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سورة القمر 15ق.


50: 13(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ  سيد عبدالشافى هلال وما تيسر من سورتي نوح/ الجن 30ق.


14:30 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ  محمود أبوالوفا الصعيدى وما تيسر من سورتي الحجر  22ق.


02: 15 ( قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ  حلمى الجمل وما تيسر من سورة المائدة  28ق.


13: 16 ( قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ  أبوالعينين شعيشع وما تيسر من سورة الحاقة 15ق.


18:36( قرآن قبل المغرب) تلاوة للشيخ  أحمد نعينع وما تيسر من سور الأحزاب /والضحى والشرح 30ق.


19:13( قرآن قبل المغرب) تلاوة للشيخ  فتحى العطار وما تيسر من سورة الكهف  22ق.


21:07( قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ  محمد رفعت  وما تيسر من فاتحة الكتاب 5ق.


21:35( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمد عبد العزيز حصان وما تيسر من سورة الحج  10ق.


17: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ  مصطفى إسماعيل وما تيسر من سور الحجرات/ الحاقة/ الشمس 42ق.


01:35(بعد منتصف الليل) للشيخ محمد محمود بحيري وما تيسر من سورة الأنبياء  15ق.


03:00(بعد منتصف الليل) للشيخ علي محمود وما تيسر من قصار السور 30ق.

 

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