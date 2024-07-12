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بدقة تصل إلى 93.7%، أداة جديدة للكشف عن مقاطع الفيديو المنشأة بواسطة الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي،
الذكاء الاصطناعي، فيتو
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طور مجموعة من الباحثين بجامعة كولومبيا أداة ذكاء اصطناعي جديدة تحت مسمى DIVID يمكنها الكشف عن مقاطع الفيديو المولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي بدقة تصل إلى 93.7% من خلال برامج معينة مثل SORA من شركة أوبن أي آي ويتم حاليا إجراء المزيد من التطويرات على الأداة وتحسينها للتعامل مع مجموعة أوسع وأكبر من الفيديوهات.

نموذج للذكاء الاصطناعي لتعزيز قدرات الروبوتات

تطور مجموعة من الباحثين من جامعة ستانفورد وكاليفورنيا ومعهد أبحاث تويوتا ومختبرات أخرى نموذج ذكاء اصطناعي مفتوع المصدر تحت مسمى Open  VALA بهدف تعزيز قدرة الروبوتات وتحسين أدائها في مختلف المهام.

 

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قدرات الروبوتات جامعة ستانفورد وكاليفورنيا ذكاء اصطناعي جامعة كولومبيا مقاطع الفيديو الذكاء الاصطناعي

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