رضا عبد العال: جوميز غير مقنع وعلامة استفهام حول استمرار غياب فتوح

علق رضا عبد العال نجم الكرة المصرية على مباراة الزمالك وطلائع الجيش التي جمعت الفريقين على ستاد الكلية الحربية.

وحقق الأبيض فوزًا ثمينًا على الطلائع بهدفين مقابل هدف في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة عشرة.

وقال عبد العال في تصريحات لبرنامج البريمو، عبر فضائية TeN:أداء الزمالك غير مقنع مع جوميز رغم تحقيق الفوز على طلائع الجيش، وهناك العديد من علامات الاستفهام حول التشكيل الذي خاض به المباراة.

وأضاف: لا أعلم سبب الاستبعاد المستمر لسيد عبد الله نيمار من المباريات في الفترة الأخيرة، وكذلك مصطفى الزناري الذي لم يشارك منذ مباراة القمة في الدور الأول التي حسمها الأبيض بثنائية سيف الجزيري.

إصابة أحمد فتوح

وأتم: إصابة أحمد فتوح استغرقت وقتًا أطول من اللازم، ولا أعلم سبب ابتعاده حتى الآن، وما هي طبيعة إصابته، فلم يتواجد في مران الفريق منذ فترة طويلة.