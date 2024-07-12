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ثقافة وفنون

محمد منير عن حفله اليوم بالعلمين: ما عنديش جديد أقدمه ومن عيون الناس هعرف هم عايزين إيه (فيديو)

الكينج محمد منير،
الكينج محمد منير، فيتو

تحدث المطرب الكبير محمد منير، عن حفله في مهرجان العلمين المقرر إقامته اليوم الجمعة، قائلًا: "ما عنديش جديد في استعداداتي، وأعرف عنوان الحفل بشكل عام".

موهبة وقدرة محمد منير على قراءة جمهوره

وأضاف الكينج محمد منير، في لقاء مع الإعلامية هدير أبو زيد، عبر قناة "إكسترا نيوز": "عندما أنظر إلى أعين الناس أعلم الأغنية التي يريدون سماعها مني".

محمد منير يكشف عن الهم الأول له 

وتابع: "أنا سعيد بأنني سأشارك شباب مصر بإذن الله، فالشباب في الظروف الحالية يحتاج إلى القليل من البهجة والمزيد من التفاؤل، وهمي الأول والأخير بأن نشعر جميعًا من أكبر واحد في مصر لأصغر طفل بأننا سعداء بالحفلات، لأن مصر تحتاج إلى الفرحة والغناء أسهل طريق للفرحة".

 

وطنية وعروبة محمد منير 

وتحدث  محمد منير، عن حفله في مهرجان العلمين المقرر إقامته اليوم الجمعة، قائلًا: "أنا وطني مصري غير مشكوك في أمره وعروبي 100%، بدليل أن الجمهور من كل الوطن العربي سيشارك في الحفل".

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وأضاف: "أنا سعيد بالجمهور من كل أنحاء الوطن العربي وأقول لهم سهلًا وسهلًا"، مواصلًا: “أتمنى أن تسعد مصر وتفرح وتغني معي، الظروف الراهنة تحتاج إلى قليل من البهجة والفرحة”.

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