أول تحرك من ليفربول بعد واقعة نونيز في كوبا أمريكا

كشفت تقارير صحفية أن مسئولي ليفربول، يخططون إلى عقد محادثات فورية مع المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز، بعد ساعات من الواقعة التي تورط بها في بطولة كوبا أمريكا.

وتعرض منتخب أوروجواي للخسارة (0-1) على يد كولومبيا، في نصف نهائي البطولة، لكن المباراة أعقبها اشتباكات بين نونيز وعدد من جماهير كولومبيا.

واندلعت الاشتباكات بداعي تعدي مشجعي كولومبيا على أفراد عائلة مهاجم ليفربول، الذي لم يتمالك أعصابه وصعد للمدرجات للتشاجر معهم.

ووفقا لشبكة "ESPN"، فإن إدارة ليفربول لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء هذه الواقعة التي تهدد مستقبل اللاعب، بتواصلها بشكل عاجل معه.

عقوبة كبيرة تنتظر مهاجم ليفربول

وظهرت تقارير صحفية، تفيد باحتمالية تعرض صاحب 25 عاما لإيقاف طويل الأمد، بسبب شجاره مع الجماهير.

ويريد مسئولو ليفربول، فهم أسباب وكواليس الواقعة، فضلا عن الاطمئنان على سلامة اللاعب نفسه وعائلته.

ويخشى النادي الإنجليزي تعرض نونيز لإيقاف من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، يهدد مشواره مع الفريق في الموسم القادم.