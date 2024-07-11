وزير خارجية الصين: ندعم تطوير الاتحاد الأوروبي ونموه

قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم، إن الصين مستعدة لتعزيز التعاون مع هولندا من أجل توفير الحماية المشتركة لاستقرار سلاسل الصناعة والإمداد العالمية.

مباحثات وزيري خارجية الصين وهولندا

وخلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الهولندي الجديد كاسبار فيلدكامب، قال الوزير الصيني، إنه بفضل توجيهات زعيمي البلدين وجهود الجانبين، تتطور الشراكة المفتوحة والبراجماتية للتعاون الشامل بين الصين وهولندا بشكل مطرد، ما يحقق منافع ملموسة لشعبي البلدين ويساهم في تحقيق السلام والتنمية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وأضاف، أن الصين تعتقد أن تنمية علاقاتها مع هولندا لها أهمية كبيرة، ومستعدة لإقامة اتصالات وثيقة مع الحكومة الهولندية الجديدة وإجراء حوار شامل لتعزيز التفاهم المتبادل.

وأشار وانغ، إلى أن الصين تدعم عملية التكامل الأوروبي، وتطوير الاتحاد الأوروبي ونموه، والتزامه بالاستقلال الاستراتيجي.

وأضاف أنه يعتقد أن هولندا ستشجع الجانب الأوروبي على النظر إلى الصين بطريقة موضوعية وعقلانية، وستلعب دورا بناء في الحفاظ على التنمية السليمة والمستقرة للعلاقات بين الصين وأوروبا.

وزير خارجية الصين يرد على اتهامات الناتو

وقال وانغ إن الصين لا تقبل على الإطلاق الاتهامات الباطلة التي وجهت إليها خلال قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي عُقدت حديثا في واشنطن.

أن الصين دولة كبرى تمتلك أفضل سجل في العالم فيما يتعلق بقضية السلام والأمن، وهي دائما قوة للسلام وقوة للاستقرار في المجتمع الدولي.

وقال، إن الصين لديها نظام سياسي ومفاهيم قيمية مختلفة عن الأنظمة والمفاهيم في دول الناتو، لكن لا ينبغي استخدام هذا كسبب يدعو الناتو إلى التحريض على المواجهة مع الصين.

وأضاف أن الطريقة الصحيحة هي تعزيز الحوار وتعزيز التفاهم وبناء الثقة المتبادلة الأساسية وتجنب سوء التقدير الاستراتيجي.

وقال وانغ إنه يتعين على الناتو البقاء داخل حدوده، والعزوف عن التدخل في شؤون منطقة آسيا-الباسيفيك أو الشؤون الداخلية للصين، وعن تحدي الحقوق والمصالح المشروعة للصين.

وأضاف أن الصين مستعدة للحفاظ على الاتصالات مع الناتو على أساس المساواة، والمشاركة في تبادلات معه على أساس الاحترام المتبادل.

العلاقات بين الصين وهولندا

ومن جانبه، أشار فيلدكامب إلى أن العلاقات الحالية بين الصين وهولندا قوية ومتينة.

وقال إن الصين قوة عالمية مهمة والشريك الاقتصادي والتجاري الرئيسي لهولندا في آسيا، ويجب على الجانبين، بل ويمكنهما، الانخراط في تعاون متبادل المنفعة في نطاق واسع من القضايا الثنائية ومتعددة الأطراف.

وقال فيلدكامب إنه في مواجهة الوضع الدولي المضطرب، فإن الجانب الهولندي لا يدعم "فك الارتباط الاقتصادي" عن الصين ومستعد للحفاظ على الاتصالات مع الصين لتطوير العلاقات العملية بين هولندا والصين.

وأضاف أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين بالغة الأهمية، ويجب ألا تعيق الاختلافات التعاون. وأوضح أن الجانب الهولندي يدعم تطوير علاقة بناءة بين الاتحاد الأوروبي والصين لصالح الشعوب في جميع أنحاء العالم.

وأضاف وزير الخارجية الهولندي أن الناتو ملتزم بحماية أمن الدول الأعضاء فيه وسيظل دائما منظمة دفاعية.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية محل الاهتمام المشترك.