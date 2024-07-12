بشرى سارة، توفير جهاز تحليل صورة دم كاملة بالقوافل الطبية بالبحيرة

أعلنت مديرية الصحة بالبحيرة، نجاحها في توفير جهاز تحليل صورة دم كاملة بمعمل الدم بالقوافل الطبية لعمل التحاليل الطبية للمترددين على القوافل الطبية بالمجان، في إنجاز جديد يضاف لسلسلة الإنجازات المختلفة بمديرية الصحة بالبحيرة، ليحمل بشرى سارة لأهالي البحيرة من محدودي الدخل في المناطق النائية.

استلام من فرع الشركة الموردة بالشرقية جهاز تحليل صورة دم كاملة

حيث تم استلام من فرع الشركة الموردة بالشرقية جهاز تحليل صورة دم كاملة نوعه (HEMA 21) 3 diff شركة بايوتك وكذلك مجموعات الـ CBC الخاصة بالجهاز، وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد الجميل - مدير عام الطب العلاجي بمديرية الصحة بالبحيرة، وبتوجيهات ودعم الدكتور محمد الغباشي - مدير عام الإدارة العامة للقوافل العلاجية بوزارة الصحة والسكان وفريق الوزارة المعاون.

تيسير جميع إجراءات استلام الجهاز

قامت الدكتورة بسمة عبد الستار - منسق القوافل العلاجية بالبحيرة والفريق الإشرافي وجميع العاملين بالقوافل العلاجية بالبحيرة بتقديم خالص الشكر والتقدير إلى الدكتور محمد الغباشي وفريق الوزارة المعاون على الدعم الكامل وسرعة الاستجابة لما فيه مصلحة المريض، والدكتور أحمد الجميل على تيسير جميع إجراءات استلام الجهاز وسعيهم المستمر لقضاء جميع احتياجات المريض البحراوي الطبية.