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أخبار مصر

شاهد أعمال تنفيذ محطات المرحلة الأولى للخط الرابع من مترو الأنفاق

الخط الرابع للمترو،
الخط الرابع للمترو، فيتو
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نشرت وزارة النقل تقريرا مصورا لأعمال تنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، حيث تقوم الشركات المصرية بأعمال الحفر والتنفيذ لهذه المرحلة المهمة وفقا للجدول المحدد للانتهاء من هذه الأعمال.

المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق

يبلغ طول هذه المرحلة (19كم) وتشتمل على 17 محطة ويمتد مسارها من محطة "حدائق الأشجار" بجوار الورشة غرب الطريق الدائري علي حدود مدينة 6 أكتوبر مرورًا بالمتحف المصري الكبير ثم ميدان الرماية ثم شارع الهرم حتى محطة الجيزة ليحقق تبادل الخدمة مع الخط الثاني للمترو، ثم يعبر أسفل النيل إلى محطة الملك الصالح للمترو ليتقاطع مع الخط الأول للمترو وصولًا إلى محطة الفسطاط نهاية المرحلة الأولى وبذلك يربط هذا الخط محافظة القاهرة ومحافظة الجيزة ومدينة السادس من أكتوبر.

أعمال تنفيذ الخط الرابع لمترو الأنفاق 

يعتبر الخط الرابع للمترو هو أساس ربط مدينتي السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة بشبكة مترو الأنفاق، ويقدم خدمة لنقل الركاب للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية في مناطق الهرم وفيصل والعمرانية والجيزة ومدينة نصر وجامعة الأزهر والقاهرة الجديدة. 

تركيب حاجز زجاجي أتوماتيكي على رصيف محطات الخط الرابع

 سيتم تركيب حاجز زجاجي أتوماتيكي لأول مرة على رصيف المترو في جميع محطات الخط الرابع للمترو لحماية الركاب من أي سقوط على القضبان لأي سبب وأوضح أن الحاجز يعمل أوتوماتيكي وقت وصول القطار ويغلق أوتوماتيكي بعد مغادرة القطار، وذلك يحمي جميع الركاب.

70 مليار جنيه تكلفة المرحلة الأولى للخط الرابع 

بلغت تكلفة تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الخط الرابع للمترو 70 مليار جنيه يتم تمويلها من خلال قروض ميسرة طويلة الأجل على مدار 40 عاما متضمنة 10 سنوات سماح بفائدة منخفضة للغاية قيمتها 0.1% سنويًا، مقدمة من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا بقيمة 271.342 مليار ين ياباني على 4 شرائح.

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