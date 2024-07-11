بعد استياء محافظ سوهاج، إخلاء استراحة كبار الزوار بمدينة ناصر لإنشاء مشروع سياحي بسوهاج

بدأت الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج، تحت إشراف اللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام للمحافظة، في إجراءات إخلاء استراحة كبار الزوار تمهيدا لإزالتها، واستغلال الموقع المتميز المطل على النيل في إنشاء مشروع استثمارى سياحي متكامل لخدمة أهالي سوهاج وتحقيق عائد اقتصادي للمحافظة، تنفيذا لتوجيهات اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، خلال جولته التفقدية أمس الأربعاء.

كان محافظ سوهاج قام بجولة تفقدية لموقع الاستراحة أمس، وأبدى استياءه من حالة الإهمال التي تسيطر عليها، موجها بإخلائها واتخاذ الاجراءات اللازمة لإزالتها، ووضع تصور لاستغلال الموقع المتميز في إنشاء مشروع سياحي استثمارى متكامل ذات عائد اقتصادي مميز لمحافظة سوهاج.