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محافظ سوهاج يعتمد الخرائط النهائية لمشروع تدقيق ومراجعة مسميات التجمعات العمرانية

جانب من الاعتماد
جانب من الاعتماد

 اعتمد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، الخرائط النهائية لمشروع تدقيق ومراجعة مسميات التجمعات العمرانية بمراكز المحافظة، بحضور اللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة، والمهندسة نورهان فاضل مدير عام التخطيط العمران بالديوان العام.

محافظ سوهاج يعتمد الخرائط النهائية لمشروع تدقيق ومراجعة مسميات التجمعات العمرانية 

 

مراجعة المسميات تمهيدا لعمل حيز عمراني لها، لعدد ٦ مراكز بالمحافظة

 وأوضح السكرتير العام أن إعداد الخرائط النهائية تم من خلال لجان فرعية من الوحدات المحلية والزراعة، مشيرا إلى أنه تم مراجعتها من اللجنة الرئيسية، وذلك لإدراج التجمعات العمرانية القديمة إلى بيان التنمية المحلية، وذلك تمهيدا لعمل حيز عمراني لها، ل ٦ مراكز من مراكز المحافظة وهي " طهطا، وطما، والمراغة، وساقلتة، وجهينة، ودار السلام "، لافتا إلى أنه جاري الانتهاء من باقي مراكز  المحافظه خلال الأيام القليلة القادمة.

 

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