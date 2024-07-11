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أخبار مصر

إنهاء إجراءات نقل جثمان عامل مصري لقى مصرعه في حادث بالرياض

وزير العمل، فيتو
وزير العمل، فيتو

أكد محمد جبران وزير العمل، اليوم الخميس، حرص الوزارة على تكثيف جهود مكاتب التمثيل العمالي في الخارج، لتقديم كافة أنواع الحماية والدعم للعمالة المصرية التي تعمل في نطاق عمل تلك "المكاتب".

وأعلن الوزير عن انتهاء إجراءات مشكلة عامل مصري وافته المنية بالرياض، حيث تعرض لحادث مروري، ولقى مصرعه على إثره.

إنهاء إجراءت نقل جثمان عامل مصري لقى مصرعه في حادث بالرياض

وبحسب بيان صحفي قال محمد عليان الملحق العمالي بالرياض، أنه تنفيذًا لتوجيهات، واتصال هاتفي من وزير العمل محمد جبران، تم متابعة واقعة وفاة المواطن عبدالله عبدالرحمن محمد عثمان "محاسب من محافظة الغربية"، الذي وافته المنية بالمملكة، نتيجة حادث مروري،وعلي الفور وبالتعاون مع القنصلية المصرية بالرياض.

جبران: حريصون على تكثيف جهود مكاتب التمثيل العمالي

أصدر السفير طارق المليجي القنصل العام تعليماته بسرعة إنهاء جميع إجراءات نقل جثمان المواطن المتوفي الي أرض الوطن.

يشار هنا إلى أن وزارة العمل لديها مكاتب تمثيل عمالي بالخارج- منهم  مكتبين بالسعودية - وفي بلدان: ايطاليا والعراق، ولبنان، والكويت، والأردن، ولبنان، والامارات، وقطر، ويعمل في نطاق عملها ما يقرب من 5 ملايين عامل مصري.

 

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