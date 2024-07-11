الخميس 11 يوليو 2024
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سياسة

قيادي بالوفد يكشف حقيقة خطف عضو بالحزب وارتباطه بصفقة الآثار

حزب الوفد، فيتو
حزب الوفد، فيتو

كشفت مصادر قيادية فى حزب الوفد أن أسامة الجزيري عضو الحزب والذى خرج من تليفونه فيديو صفقة الآثار قال بأنه خطف من الساعة ٤ عصرا حتى السادسة صباحا.

 

أزمة جديدة فى حزب الوفد

 

وأضافت المصادر لـ"فيتو"، أنه “من المتوقع أن تليفون أسامة أخذ منه ومن حصل عليه أخرج أمورا كثيرة وخاصة أنه قام بتصوير أمور كثيرة ومنها صفقة الآثار وموجودة على التليفون”، موضحا أن الهيئة العليا اتخذت قرارا قبل ذلك بفصله وفؤجئنا بعودته مرة أخرى.

وتابع: "الفيديوهات الموجودة تضر بالحزب وبالتالى كان الهدف الأول تشكيل لجنة للتحقيق فى الأمر لحفظ ماء الوجه وبالفعل اتخذت اللجنة قرارات فصل وإسقاط عضوية".

واستكمل: أسامة الجزيرى قام بإبلاغ فى مديرية الأمن بأنه مخطوف فى وقت أزمة صفقة الآثار.


وقال الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد بأنه تم إلقاء القبض على عضو الحزب راضي شامخ لأنه أحد المحرضين لـ أسامة الجزيري فيما نشره من تسجيل على بعض جروبات واتس آب.

 

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اسامة الجزيري الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد حزب الوفد عبد السند يمامة صفقة الآثار

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