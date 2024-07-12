بعد التبكير، مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو 2024
موعد صرف مرتبات شهر يوليو، تزايد البحث مؤخرًا عبر مؤشر البحث الشهير جوجل عن مواعيد صرف المرتبات شهر يوليو.
مواعيد صرف المرتبات شهر يوليو
وأعلنت وزارة المالية، تبكير مواعيد صرف المرتبات شهر يوليو وأغسطس وسبتمبر ليبدأ صرف مرتبات العاملين بالدولة عن يوليو يوم ١٨ من الشهر نفسه، والمتأخرات أيام ٨، ١٠، ١١ يوليو.
تبكير مواعيد صرف المرتبات شهر يوليو وأغسطس وسبتمبر
وقال شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم تبكير مواعيد مرتبات يوليو وأغسطس وسبتمبر ليبدأ صرف مرتبات العاملين بالدولة عن يوليو يوم ١٨ من الشهر نفسه، والمتأخرات أيام ٨، ١٠، ١١ يوليو، وصرف مرتبات أغسطس المقبل بدءًا من يوم ٢٢ من الشهر نفسه، والمتأخرات أيام ٨، ١١، ١٢ أغسطس، وصرف مرتبات سبتمبر بدءًا من يوم ٢٢ من الشهر نفسه، والمتأخرات أيام ٨، ٩، ١٠ سبتمبر المقبل، موضحًا أنه سيتم إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الحكومية.
وأهاب خيري بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.
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