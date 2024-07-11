محافظ الإسكندرية يحضر احتفالية عيد فرنسا القومي بالقنصلية العامة

حضر الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، حفل الاستقبال الذي نظمته القنصلية العامة لفرنسا بالإسكندرية بمناسبة عيد فرنسا القومي، وذلك بحضور إيريك شوفالييه سفير فرنسا بمصر، ولينا بلان قنصل عام فرنسا.

وفي كلمته، رحب الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بجميع الحضور، مقدمًا خالص التهنئة للسيد السفير والجالية الفرنسية بالإسكندرية والشعب الفرنسي، معربًا عن سعادته واعتزازه بمشاركته احتفالية عيد فرنسا القومي.

وأكد الفريق أحمد خالد على عمق العلاقات الفرنسية المصرية الممتدة عبر التاريخ، مشيرًا إلى أن تلك العلاقات شهدت في السنوات الأخيرة تطورًا على المستويات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية حيث حرصت القيادة السياسية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي على تنميتها وتعزيز أطر التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف المجالات وعلى جميع الأصعدة.

وأضاف الفريق أحمد خالد إلى أن هناك تسعة مشروعات بين محافظة الإسكندرية وأقاليم فرنسا في مجالات الثقافة والتعليم والنقل، وعدد من المشروعات الخضراء، مؤكدًا حرص المحافظة الدائم على تعزيز التعاون المشترك والحوار المتبادل لدعم العلاقات المصرية الفرنسية في ضوء التحديات المشتركة.

ومن جانبه، وجه السفير الشكر إلى السيد الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية على مشاركته العيد القومي لفرنسا، مؤكدًا على الروابط القوية التي تربط بين مصر وفرنسا بشكل عام، وبين محافظة الإسكندرية وأقاليم فرنسا بشكل خاص، حيث تتشارك الإسكندرية وأقاليم فرنسا البحر الأبيض المتوسط.

وأكدت قنصل عام فرنسا على التعاون المستمر بين الجانبين، مشيرة إلى أهم مراكز وجهات التعاون الفرنسية الموجودة على أرض الإسكندرية ومنها، المركز الثقافي الفرنسي، وجامعة سنجور، ومركز الدراسات السكندرية.

جاء ذلك بحضور اللواء محمود فوزي نائب قائد القوات البحرية، ورئيس هيئة ميناء الإسكندرية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والسادة قناصل: المملكة العربية السعودية ولبنان وليبيا وفلسطين والصين وإيطاليا وتركيا وإنجلترا، والسادة رؤساء الأندية، وممثلي الغرفة التجارية بالإسكندرية.