أمريكا تطيح بمخطط روسي لإسقاط رؤوس مصنعي السلاح بأوروبا

أعلنت المخابرات الأمريكية في تقرير لها أن الحكومة الروسية خططت لاغتيال الرئيس التنفيذي لشركة تصنيع أسلحة ألمانية قوية تنتج قذائف المدفعية والمركبات العسكرية لأوكرانيا.

مخطط روسي لاغتيال رئيس شركة سلاح ألمانية

ونقلت شبكة سي إن إن الأمريكية عن مصادر قولها: "إن المؤامرة كانت واحدة من سلسلة من الخطط الروسية لاغتيال المديرين التنفيذيين لصناعة الدفاع في جميع أنحاء أوروبا الذين كانوا يدعمون المجهود الحربي الأوكراني.

وكانت خطة قتل أرمين بابرجر، وهو رجل يقود مهمة التصنيع الألمانية لدعم كييف، هي الأكثر نضجا".

وأوضحت الشبكة، أنه بمجرد علم المخابرات الأمريكية بالمخطط قاموا بإبلاغ ألمانيا التي تمكنت أجهزتها الأمنية بعد ذلك من حماية بابرجر وإحباط المؤامرة.

وأكد مسؤول حكومي ألماني رفيع المستوى أن الولايات المتحدة حذرت برلين من المخطط.

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