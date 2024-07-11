الخميس 11 يوليو 2024
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حوادث

حبس عنصر إجرامى بتهمة حيازة حشيش وشابو بـ6.5 مليون جنيه فى شبرا

حبس متهم أرشيفية
حبس متهم أرشيفية

أمرت النيابة العامة، بحبس عنصر إجرامي عثر بحوزته على كمية من المواد المخدرة، تقدر قيمتها المالية بـ 6.5 مليون جنيه تقريبًا، وذلك ٤ أيام علي ذمة استكمال التحقيقات.
 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديرية أمن القاهرة قيام عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" بالاتجار فى المواد المخدرة، متخذًا من دائرة قسم شرطة شبرا بمحافظة القاهرة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.
 

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة القسم، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 75 كيلو جرام – كمية لمخدر الآيس "شابو" وزنت كيلو جرام – سلاح أبيض – ميزان حساس)  وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (6,500 مليون جنيه تقريبًا) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية  وجارى  العرض على النيابة العامة.
 

جاء ذلك استمرارًا للضربات الأمنية المتواليةً لمتجرى المواد المخدرة، وإدراكًا من وزارة الداخلية بخطورة ما يمثله ذلك النشاط الإجرامى على المجتمع وخاصةً النشء حمايةً لهم من الوقوع فى براثن الإدمان.

 

 

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