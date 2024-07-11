بمواد كلها موجودة في البيت، ماسكات لتفتيح البشرة





ماسكات لتفتيح البشرة، تبحث الكثير من النساء عن طرق طبيعية لتفتيح البشرة دون اللجوء إلى المواد الكيميائية الضارة، والكثيرات لا يدركن أن هناك العديد من الوصفات الطبيعية التي يمكنها تفتيح البشرة بكل سهولة.



أسهل وأسرع ماسكات لتفتيح البشرة



أشارت خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، إلى أن هناك مجموعة ماسكات لتفتيح البشرة، وإليكي بعض الوصفات السهلة والفعالة لتفتيح البشرة باستخدام مكونات طبيعية موجودة في مطبخك:



تفتيح البشرة



ماسك الزبادي والعسل:

المكونات:

1 ملعقة كبيرة زبادي

1 ملعقة صغيرة عسل



طريقة التحضير:

اخلطي المكونات جيدًا حتى تحصلي على مزيج متجانس.

ضعي المزيج على وجهك ورقبتك واتركيه لمدة 20 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء الدافئ.

الفوائد:

يساعد الزبادي على تفتيح البشرة وتوحيد لونها.

يُرطب العسل البشرة ويُغذيها.



ماسك الليمون والعسل:

المكونات:

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون

1 ملعقة صغيرة عسل



طريقة التحضير:

اخلطي المكونات جيدًا حتى تحصلي على مزيج متجانس.

ضعي المزيج على وجهك ورقبتك واتركيه لمدة 10 دقائق.

اغسلي وجهك بالماء الدافئ.

الفوائد:

يُساعد عصير الليمون على تفتيح البشرة وإزالة البقع الداكنة.

يُرطب العسل البشرة ويُغذيها.



ماسك الكركم:



المكونات:

1 ملعقة صغيرة مسحوق كركم

1 ملعقة كبيرة حليب

1/2 ملعقة صغيرة عسل



طريقة التحضير:

اخلطي المكونات جيدًا حتى تحصلي على مزيج متجانس.

ضعي المزيج على وجهك ورقبتك واتركيه لمدة 15 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء الدافئ.

الفوائد:

يُساعد الكركم على تفتيح البشرة وتوحيد لونها.

يُقلل الحليب من تهيج البشرة.

يُرطب العسل البشرة ويُغذيها.



ماسك البابايا:

المكونات:

1/2 ثمرة بابايا مهروسة.

1 ملعقة كبيرة من العسل.



الطريقة:

اخلطي المكونات جيدًا.

ضعي الخليط على وجهك.

اتركي الماسك لمدة 15 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر.



ماسك الأرز:

المكونات:

1 ملعقة كبيرة من طحين الأرز.

1/2 ملعقة كبيرة من الحليب.

1 ملعقة صغيرة من العسل.



الطريقة:

اخلطي المكونات جيدًا حتى تحصلي على عجينة.

ضعي العجينة على وجهك.

اتركي الماسك لمدة 20 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر.



ماسك دقيق الأرز:



المكونات:

1 ملعقة كبيرة دقيق أرز.

1 ملعقة كبيرة حليب.

1/2 ملعقة صغيرة عسل.



الطريقة:

اخلطي المكونات جيدًا حتى تحصلي على عجينة.

ضعي الماسك على وجهك.

اتركيه لمدة 15-20 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

الفوائد:

يُساعد دقيق الأرز على تفتيح البشرة وتقشيرها.

يُنظّف البشرة من الأوساخ والشوائب.

يُحسّن من ملمس البشرة ويُنعّمها.



نصائح هامة تساعدك على تفتيح البشرة:

قناع تفتيح البشرة



قبل استخدام أي ماسك على وجهك، قومي باختباره على منطقة صغيرة من بشرتك للتأكد من عدم وجود حساسية.

استخدمي هذه الماسكات مرة أو مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

احرصي على ترطيب بشرتك بانتظام باستخدام مرطب مناسب لنوع بشرتك.

اشربِي الكثير من الماء للحفاظ على ترطيب بشرتك من الداخل.

تناولي نظامًا غذائيًا صحيًا غنيًا بالفواكه والخضروات.

احمِي بشرتك من أشعة الشمس الضارة باستخدام واقي الشمس كل يوم.