الجمعة 12 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تصل لـ47، درجات الحرارة غدا الجمعة 12-7-2024 فى مصر

درجات الحرارة غدا،
درجات الحرارة غدا، فيتو
ads

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الجمعة، حيث من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى، وجنوب الصعيد وجنوب سيناء وحار رطب على السواحل الشمالية.

شديد الحرارة، حالة الطقس المتوقعة غدا الجمعة 12-7-2024

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 11 - 7 - 2024

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس مائلا للحرارة رطب ليلا  وفى الصباح الباكر  على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، وشمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد، معتدلا رطب على السواحل الشمالية.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى 28 والعظمى 40

القاهرة: المحسوسة: 42

العاصمة الإدارية: الصغرى 28 والعظمى 41

العاصمة الإدارية: المحسوسة: 43

6 أكتوبر: الصغرى 28 والعظمى 41

6 أكتوبر المحسوسة:  43

بنها: الصغرى 27 والعظمى  40

بنها المحسوسة: 42

الإسكندرية: الصغرى 25 والعظمى 34

الاسكندرية: المحسوسة: 37

العلمين الجديدة: الصغرى 25 والعظمى 33

العلمين الجديدة: المحسوسة: 36

مطروح: الصغرى 24 والعظمى 32

مطروح: المحسوسة: 35

سيوة: الصغرى 26   والعظمى 40

سيوة: المحسوسة: 42

كاترين الصغرى 20 والعظمى 34

كاترين: المحسوسة: 35

بورسعيد الصغرى 27 العظمى 33

بورسعيد: المحسوسة: 36

الزقازيق: الصغرى 28 والعظمى 39

الزقازيق: المحسوسة: 41

الإسماعيلية الصغرى 26 والعظمى  41

الاسماعيلية: المحسوسة:  43

السويس: الصغرى 26 والعظمى 40

السويس: المحسوسة: 42

شرم الشيخ الصغرى 30 والعظمى 43

شرم الشيخ: المحسوسة: 45

الغردقة الصغرى 31 والعظمى 43

الغردقة: المحسوسة: 45

الفيوم: الصغرى 26 والعظمى 42

الفيوم: المحسوسة: 44

بنى سويف الصغرى 27 والعظمى 42

بنى سويف: المحسوسة: 44

المنيا: الصغرى 26 والعظمى 43

المنيا: المحسوسة: 45

أسيوط الصغرى 28 والعظمى 43

اسيوط: المحسوسة: 45

سوهاج الصغرى  29 والعظمى 44

سوهاج: المحسوسة: 45

الأقصر الصغرى 30  والعظمى 45

الاقصر: المحسوسة: 46

أسوان: الصغرى 31 والعظمى 46

أسوان: المحسوسة: 47

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الطقس غدا الجمعة حالة الطقس غدا الجمعة درجات الحرارة غدا الجمعة

مواد متعلقة

شديد الحرارة، حالة الطقس المتوقعة غدا الجمعة 12-7-2024

انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة بدءا من هذا الموعد

درجات الحرارة المسجلة الآن في الظل بالمدن

القاهرة 42، درجات الحرارة اليوم الخميس 11-7 - 2024 فى مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 11 - 7 - 2024

تحذير من موجة شديدة الحرارة الـ 48 ساعة المقبلة.. درجات الحرارة تصل لـ 46 درجة مئوية بجنوب الصعيد و42 درجة مئوية بالقاهرة.. وانخفاض تدريجي بدءًا من السبت

درجات الحرارة غدا الخميس 11-7-2024 في مصر

الأرصاد تحذر من الموجة الحارة: الذروة يومي الخميس والجمعة

الأكثر قراءة

براتب خرافي، صحيفة فرنسية تكشف تفاصيل عرض رينارد لخلافة حسام حسن

قصة الرجل الغامض في مطار القاهرة، راكب يحاول تهريب مليون جنيه في سندوتشات شاورما (فيديو وصور)

جنة عليوة تكشف مفاجأة عن شهد سعيد حال مشاركتها في الأولمبياد

رئيس اتحاد الدراجات: اتجاه لعدم سفر شهد سعيد لأولمبياد باريس 2024

قفزة كبيرة في أسعار الذهب اليوم الخميس

بعد ترشيحه رئيسا لـ "الوطنية للإعلام".. تضارب يثير التساؤلات حول شهادة دكتوراه طارق سعدة.. ومطالبات بآليات صارمة للتحقق من الشهادات العليا ومدى الاعتراف بها

ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد فوز الزمالك أمام طلائع الجيش

لحظة استقبال لاعبي الزمالك لـ عبدالله السعيد بعد تبديله أمام الطلائع (فيديو)

منوعات

المزيد

ستينية تحتفل مع زوجها العشريني بمعرفة جنس طفلهما

ضابط يطلق النار على حارس مرمى في الدوري البرازيلي (فيديو)

الشواطئ المجانية بمدينة العلمين الجديدة تشهد إقبالا كبيرا من الأهالي (صور)

فقدان 65 ألفا من أكواب القهوة في مصنع تسلا بأوروبا

المزيد

خدمات

المزيد

الدينار الكويتي وصل لكام مقابل الجنيه المصري مساء اليوم الخميس

أسعار النحاس اليوم الخميس في السوق المحلي

تعرف على سعر القصدير اليوم الخميس

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الخميس في السوق

المزيد
ads

انفوجراف

شروط القبول بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 12- 7- 2024 في القاهرة والمحافظات

أيهما أخطر الانحراف الأخلاقي أم الديني؟، خالد الجندي يجيب (فيديو)

الهواري: المبالغة في إثبات وصف البشرية لرسول الله تقليل من مقامه نبيا

المزيد
الجريدة الرسمية