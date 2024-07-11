أمطار خفيفة على هذه المناطق غدا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية وجود فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على شمال الوجه البحرى ومحافظة الوادى الجديد.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الجمعة حيث تستمر الموجة شديدة الحرارة لتصل إلى ذروتها ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا معتدلا رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

الارصاد تعلن حالة الطقس نهارا





ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وحار رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس معتدلا رطب ليلا على شمال البلاد مائلا للحرارة رطب ليلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.



وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية اليوم على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة على كافة الانحاء



حالة الطقس غدا

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 40

درجة الحرارة المحسوسة:42

درجة الحرارة الصغرى: 28

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:33

درجة الحرارة المحسوسة: 36

درجة الحرارة الصغرى: 24

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:35

درجة الحرارة المحسوسة:38

درجة الحرارة الصغرى: 25

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:43

درجة الحرارة المحسوسة:45

درجة الحرارة الصغرى: 31



شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 43

درجة الحرارة المحسوسة: 45

درجة الحرارة الصغرى: 27

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:45

درجة الحرارة المحسوسة: 46

درجة الحرارة الصغرى:30



