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أخبار مصر

أمطار خفيفة على هذه المناطق غدا

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية وجود فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على شمال الوجه البحرى ومحافظة الوادى الجديد.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الجمعة حيث تستمر الموجة شديدة الحرارة لتصل إلى ذروتها ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا معتدلا رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

 

شديد الحرارة، حالة الطقس المتوقعة غدا الجمعة 12-7-2024

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 11 - 7 - 2024

الارصاد تعلن حالة الطقس نهارا



ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة  رطب نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وحار رطب على السواحل الشمالية  وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا

 

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس معتدلا رطب ليلا على شمال البلاد مائلا للحرارة رطب ليلا  على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.


وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية اليوم على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة على كافة الانحاء


حالة الطقس غدا

 

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  غدا:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 40

درجة الحرارة المحسوسة:42

درجة الحرارة الصغرى: 28

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:33

درجة الحرارة المحسوسة: 36

درجة الحرارة الصغرى: 24

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:35

درجة الحرارة المحسوسة:38

درجة الحرارة الصغرى: 25

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:43

درجة الحرارة المحسوسة:45

درجة الحرارة الصغرى: 31

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 43

درجة الحرارة المحسوسة: 45

درجة الحرارة الصغرى: 27

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:45

درجة الحرارة المحسوسة: 46

درجة الحرارة الصغرى:30

 
 

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