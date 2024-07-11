الخميس 11 يوليو 2024
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محافظات

مفتي الجمهورية يقدم التهاني لمحافظ البحيرة بتوليها المنصب الجديد

زيارة مفتي الجمهورية
زيارة مفتي الجمهورية للبحيرة

استقبلت الدكتورة جاكلين عازر- محافظ البحيرة، فضيلة الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة توليها منصبها الجديد.

ورحبت محافظ البحيرة، بفضيلة المفتي، وأعربت عن سعادتها وتقديرها لتشريف فضيلته لإهدائها التهنئة بمناسبة توليها منصب محافظ البحيرة، وتقدمت بخالص الشكر والتقدير لفضيلة مفتي الجمهورية على هذا التقدير الطيب، مشيدة بالدور المهم الذى تقوم به دار الإفتاء في حفظ استقرار المجتمع وتوعية أبنائه  بالنهج الدينى الوسطى وتحقيق الريادة لمصر في مجال الإفتاء داخل مصر وخارجها.

إستكمال مسيرة التنمية والتطوير داخل المحافظة بالبحيرة 

ومن جانبه قدم فضيلة المفتي التهنئة لمحافظ البحيرة، متمنيًا لها النجاح والتوفيق في مهام عملها، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في شتى المجالات، واستكمال مسيرة التنمية، والتطوير داخل المحافظة،مشيرًا إلى إنه على ثقة كبيرة فى  نجاح جهود المحافظة لتحقيق التكامل، والربط بين المؤسسات التنفيذية والجهات الشريكة فى عملية التنمية داخل المحافظة، لدعم مسيرة البناء، والتطوير التي تشهدها المحافظة من مشروعات قومية ضخمة، وطفرة غير مسبوقة في مجال التنمية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

 

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البحيرة الدكتورة جاكلين عازر الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية التهنئة

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