موعد إجازة ثورة 23 يوليو للعامين بالجهاز الإداري والقطاع الخاص

يبحث العاملين بالجهاز الإداري بالدولة والقطاع الخاص عن موعد إجازة ثورة 23 يوليو 2024.

ووفقًا لأجندة الإجازات الرسمية يأتي يوم الثلاثاء، الموافق 23 يوليو، وتعد هذه المناسبة أيضا من الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر وتطبق على العاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.

ومن المتوقع أن يتم ترحيل الإجازات يوم الخميس 25 يوليو 2024.

ونرصد في ذلك التقرير أيام الإجازات الرسمية والعطلات الرسمية الأسبوعية مدفوعة الأجر، في شهر يوليو 2024، وذلك على النحو التالي:

1_ الجمعة 5 يوليو 2024 (عطلة أسبوعية).

2_ السبت 6 يوليو 2024 (عطلة أسبوعية).

3_ الأحد 7 يوليو 2024 (بمناسبة الاحتفال بذكرى الهجرة النبوية الشريفة والعام الهجري الجديد 1446 هـ)