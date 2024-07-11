الخميس 11 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

جامعة الزقازيق تشارك بالملتقى القمي بمعهد إعداد القادة بحلوان

جامعة الزقازيق تشارك
جامعة الزقازيق تشارك بالملتقى القمي بمعهد القادة بحلوان

شاركت إدارة النشاط العلمي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة الزقازيق بالملتقى القمي الطلابى الذى نظمه  قطاع الأنشطة الطلابية بوزارة التعليم العالي بالتعاون مع معهد إعداد القادة بحلوان تحت عنوان "استراتيجية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي فى ريادة الأعمال لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية".

بعد قرار مدبولي، خطة جامعة الزقازيق لترشيد استهلاك الكهرباء

جامعة الزقازيق تشارك بملتقى معهد اعداد القادة بحلوان -فيتو

معهد إعداد القادة بحلوان 

وذلك تحت شعار  Entrepreneurship Leaders  حيث عُقد الملتقى بمقر المعهد يوم الاثنين الماضي من الشهر الجاري واستمر حتى اليوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٧/١١.

الدكتور محمود عبداللطيف 

وقال الدكتور محمود عبد اللطيف استاذ  الإعلام بكلية آداب الزقازيق ومدير  المكتب الإعلامي بالجامعة إن ذلك يأتى تحت رعاية ودعم د.خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق، و د.عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ود.أحمد عنانى عميد كلية الطب ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية. 

جامعة الزقازيق تشارك بملتقى معهد اعداد القادة بحلوان -فيتو

اكساب الطلاب المزيد من الخبرات 

حيث تشارك الجامعة فى بالملتقى القمى  بمعهد اعداد القادة لتكثيف كافة الجهود لإكساب طلاب الجامعة المزيد من الخبرات العلمية والتكنولوجية تؤهلهم لدخول سوق العمل بقوة.

توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي 

ياتى ذلك بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة الاهتمام بالشباب الجامعي واكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم، وتحت رعاية د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي باعتماد خطة تشغيل أفواج معهد إعداد القادة.

جامعة الزقازيق تشارك بملتقى معهد اعداد القادة بحلوان -فيتو

وفد طلابى من الجامعة بالملتقى 

وتشكل الوفد الطلابي المشارك بالملتقى التابع لإدارة النشاط العلمي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة الزقازيق من ستة طلاب وهم: (فيرونا ماجد منير، وأحمد عصام فاروق، وعمرو حسني محمد، وجنة جمال سليمان عفيفي، وإبراهيم محمد سليمان، ومرفت فاروق أحمد) الملتحقين بكليات ( التجارة، والهندسة، والطب البشرى، والحقوق، والآداب)، تحت إشراف أ.محمد متولى مدير الإدارة العامة لرعاية الطلاب، وبرفقتهم د.هالة فاروق مشرف الفريق.

عدد من المحاضرات التى تنمى عقلية رواد الأعمال 

وتضمن الملتقى عددًا من المحاضرات الهادفة هى:( عقلية رواد الأعمال وكيفية تطوير الفكرة لتصبح مشروع مربح، والتسويق الرقمي على شبكات التواصل الاجتماعي وارتباطه بريادة الأعمال، وتأثير شبكات التواصل الاجتماعي على الأمن القومي المصري، وإنتاج محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي وإنتاج مقاطع الفيديو القصيرة، والأمن السيبرانى وحماية المعلومات). 

جامعة الزقازيق تشارك بملتقى معهد اعداد القادة بحلوان -فيتو

جامعة الزقازيق تطبق سياسة ترشيد استهلاك الكهرباء

تطوير الوعى لمنتسبى المجتمع الجامعى 

جدير بالذكر، أن إقامة تلك الملتقيات يسهم فى تطوير الوعى العلمي لمنتسبي المجتمع الجامعي من الطلاب بما يمنحهم القدرة على الانفتاح على العالم الخارجي، وبناء قاعدة معرفية صلبة للبحث والعمل في مختلف المهن والمجالات.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الملتقى القمى معهد إعداد القادة قطاع الانشطة الطلابية وزارة التعليم العالى ادارة النشاط العلمى رعاية الطلاب جامعة الزقازيق

مواد متعلقة

بينهم وزراء، جامعة الزقازيق تهنئ خريجيها المكلفين بمختلف المناصب في الحكومة

جامعة الزقازيق تطبق سياسة ترشيد استهلاك الكهرباء

بعد قرار مدبولي، خطة جامعة الزقازيق لترشيد استهلاك الكهرباء

أبرز قرارات اجتماع مجلس جامعة الزقازيق

الأكثر قراءة

شهد سعيد كلمة السر، النشطاء يكشفون الفيديو المتسبب في إنهاء التعاقد مع شوبير

قفرة كبيرة في أسعار الذهب اليوم الخميس

بعد إنهاء التعاقد مع شوبير، تعرف على مصير برنامج "ملعب أون تايم"

صندوق النقد يكشف السبب الحقيقي لإرجاء صرف الشريحة الثالثة من القرض لمصر

انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة بدءا من هذا الموعد

تنسيق الدبلومات الفنية 2024، الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية

الأرصاد الجوية تكشف عن تغير صادم في درجات الحرارة هذا الصيف

حملات مكثفة واجتماعات متواصلة منذ تكليف خالد سعيد محافظا للإسكندرية

منوعات

المزيد

الشواطئ المجانية بمدينة العلمين الجديدة تشهد إقبالا كبيرا من الأهالي (صور)

فقدان 65 ألفا من أكواب القهوة في مصنع تسلا بأوروبا

بريطانيا تدرس تشديد قوانين حيازة القوس والنشاب لهذا السبب

طرح أكبر هيكل عظمي لديناصور للبيع بسعر خيالي (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الخميس

اليورو وصل لكام أمام الجنيه بالبنك المركزي مساء اليوم الخميس

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الخميس

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 11-7-2024 بالأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

التخبط الرياضي عرض مستمر.. التفاصيل الكاملة لأزمة جنة عليوة وشهد سعيد (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الهواري: المبالغة في إثبات وصف البشرية لرسول الله تقليل من مقامه نبيا

برنامج دين حياة، رمضان البيه يتحدث عن التقرب إلى الله (فيديو)

أنيسة بنت الحارث، شقيقة النبي المجهولة وأخته من الرضاعة

المزيد
الجريدة الرسمية