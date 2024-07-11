جامعة الزقازيق تشارك بالملتقى القمي بمعهد إعداد القادة بحلوان

شاركت إدارة النشاط العلمي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة الزقازيق بالملتقى القمي الطلابى الذى نظمه قطاع الأنشطة الطلابية بوزارة التعليم العالي بالتعاون مع معهد إعداد القادة بحلوان تحت عنوان "استراتيجية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي فى ريادة الأعمال لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية".

جامعة الزقازيق تشارك بملتقى معهد اعداد القادة بحلوان -فيتو

معهد إعداد القادة بحلوان

وذلك تحت شعار Entrepreneurship Leaders حيث عُقد الملتقى بمقر المعهد يوم الاثنين الماضي من الشهر الجاري واستمر حتى اليوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٧/١١.

الدكتور محمود عبداللطيف

وقال الدكتور محمود عبد اللطيف استاذ الإعلام بكلية آداب الزقازيق ومدير المكتب الإعلامي بالجامعة إن ذلك يأتى تحت رعاية ودعم د.خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق، و د.عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ود.أحمد عنانى عميد كلية الطب ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

جامعة الزقازيق تشارك بملتقى معهد اعداد القادة بحلوان -فيتو

اكساب الطلاب المزيد من الخبرات

حيث تشارك الجامعة فى بالملتقى القمى بمعهد اعداد القادة لتكثيف كافة الجهود لإكساب طلاب الجامعة المزيد من الخبرات العلمية والتكنولوجية تؤهلهم لدخول سوق العمل بقوة.

توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي

ياتى ذلك بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة الاهتمام بالشباب الجامعي واكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم، وتحت رعاية د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي باعتماد خطة تشغيل أفواج معهد إعداد القادة.

جامعة الزقازيق تشارك بملتقى معهد اعداد القادة بحلوان -فيتو

وفد طلابى من الجامعة بالملتقى

وتشكل الوفد الطلابي المشارك بالملتقى التابع لإدارة النشاط العلمي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة الزقازيق من ستة طلاب وهم: (فيرونا ماجد منير، وأحمد عصام فاروق، وعمرو حسني محمد، وجنة جمال سليمان عفيفي، وإبراهيم محمد سليمان، ومرفت فاروق أحمد) الملتحقين بكليات ( التجارة، والهندسة، والطب البشرى، والحقوق، والآداب)، تحت إشراف أ.محمد متولى مدير الإدارة العامة لرعاية الطلاب، وبرفقتهم د.هالة فاروق مشرف الفريق.

عدد من المحاضرات التى تنمى عقلية رواد الأعمال

وتضمن الملتقى عددًا من المحاضرات الهادفة هى:( عقلية رواد الأعمال وكيفية تطوير الفكرة لتصبح مشروع مربح، والتسويق الرقمي على شبكات التواصل الاجتماعي وارتباطه بريادة الأعمال، وتأثير شبكات التواصل الاجتماعي على الأمن القومي المصري، وإنتاج محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي وإنتاج مقاطع الفيديو القصيرة، والأمن السيبرانى وحماية المعلومات).

جامعة الزقازيق تشارك بملتقى معهد اعداد القادة بحلوان -فيتو

تطوير الوعى لمنتسبى المجتمع الجامعى

جدير بالذكر، أن إقامة تلك الملتقيات يسهم فى تطوير الوعى العلمي لمنتسبي المجتمع الجامعي من الطلاب بما يمنحهم القدرة على الانفتاح على العالم الخارجي، وبناء قاعدة معرفية صلبة للبحث والعمل في مختلف المهن والمجالات.

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