الخميس 11 يوليو 2024
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حوادث

السيطرة على حريق في محطة محولات كهرباء خارج الخدمة بأسوان (فيديو وصور)

حريق فى محطة كهرباء
حريق فى محطة كهرباء بأسوان

 تواصل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، مع اللواء أحمد الباز مدير مطار أسوان الدولى، للدفع بالسيارة المجهزة لإطفاء الطائرات بنظام الرغاوى والكيماوى، مما ساهم فى إخماد الحريق، فيما أمر المحافظ بإجراء تحقيق عاجل للوقوف على أسباب الحريق، لتفادى تكراره بلجنة مشكلة من الحماية المدنية وشركة نقل الكهرباء.

 

يأتى ذلك فور إخطار بنشوب حريق هائل بمحول كهربائى احتياطى للشبكة وخارج الخدمة، وغير مرتبط بأى أحمال كهربائية بمنطقة نجع المحطة بطريق السادات بمدينة أسوان.

كما كلف محافظ أسوان السكرتير العام المساعد اللواء ياسر عبد الشافى بالتحرك إلى موقع الحريق للإشراف على أعمال وجهود السيطرة عليه للحفاظ على سلامة أرواح وممتلكات المواطنين المقيمين بالمنطقة، وذلك وسط حضور للواء أحمد موسى المشرف على مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، والمهندس هانى جبريل مدير قطاع توزيع الكهرباء، وسيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان، فضلًا عن المتابعة الميدانية ومسئولى الجهات المختصة.

ومن جانبه أوضح السكرتير العام المساعد بأنه بناءً على تعليمات محافظ أسوان تم الدفع بعدد 7 سيارات إطفاء مدعومة برجال الحماية المدنية، وتم الدفع أيضًا بعدد 3 سيارات إسعاف تحسبًا للتعامل مع أى حالات طارئة. 

وأكد على تكاتف كافة الجهود للسيطرة على الحريق من الحماية المدنية والوحدة المحلية وأهالى المنطقة، وهو ما ساهم فى عدم وجود أى إصابات أو خسائر فى الأرواح، وتم كذلك إخماد الحريق، وجار تنفيذ إجراءات التبريد.

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​ أسوان حريق مطار مواطنين مطار أسوان الدولي

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