حريق هائل فى محولات ضغط عالى بأسوان (فيديو)
نشب حريق فى محولات للضغط العالى بمحافظة أسوان، اليوم الخميس، وتم الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على النيران قبل امتدادها للمناطق المجاورة.
اندلاع النيران فى محولات كهرباء
تلقى مدير أمن أسوان إخطارا من مدير الحماية المدنية يفيد باندلاع النيران فى محولات ضغط عالى موجودة بطريق السادات جوار المعهد الفنى الصحى بمدينة أسوان، وتم الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على النيران قبل امتدادها للمناطق السكنية المجاورة وتم فصل التيار الكهربائى عن تلك المناطق لحين السيطرة على النيران.
فى ذات السياق سادت حالة من القلق والخوف بين سكان المناطق المحيطة للحريق ،نظرا لاندلاع النيران والأدخنة بشكل كثيف، وتم الدفع بسيارات الإسعاف تحسبا لحدوث أى طوارئ.
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