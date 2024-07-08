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رياضة

الترجي التونسي يوافق على طلب المصري البورسعيدي بشأن زدام

معتز زدام، فيتو
معتز زدام، فيتو

كشف نادي الترجي التونسي، عن آخر التطورات الخاصة بموقف معتز زدام المعار لفريق المصري البورسعيدي.

وذكرت إذاعة "موزاييك" التونسية على لسان مصدر بنادي الترجي أن المصري البورسعيدي لم يطلب ضم زدام بشكل نهائي حتى الآن.

الترجي يوافق على طلب المصري 

وأضاف أن الترجي وافق على طلب النادي المنافس بالدوري المصري الممتاز بمد فترة إعارة اللاعب حتى نهاية المسابقة التي تستمر حتى أغسطس المقبل.

ويمتلك نادي الترجي حرية الرفض أو الموافقة على طلب المصري بضم اللاعب نهائيا حال حدوث ذلك خلال الفترة المقبلة.

وكان معتز زدام قد انضم لصفوف المصري البورسعيدي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية في يناير على سبيل الإعارة.

وقدم زدام مستويات مميزة مع النادي المصري ساهمت في تواجد الفريق بالمركز الثالث في جدول ترتيب المسابقة حتى الآن.

 

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