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وزير الإسكان يتفقد 672 وحدة بمشروع جنة بدمياط الجديدة

م. شريف الشربيني
م. شريف الشربيني , فيتو

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اللمسات الأخيرة لإنهاء 672 وحدة (68 عمارة) بمشروع "جنة" للإسكان، بمدينة دمياط الجديدة، وموقف ومستوى الخدمات وأعمال التشغيل والصيانة بالموقع الذى يضم 59 عمارة بالمشروع، تم الانتهاء من تنفيذها، وتسليم الوحدات بها للحاجزين.

وخلال جولته بالمدينة، شدد المهندس شريف الشربيني، على تعظيم الاستفادة من الواجهة الشاطئية لمدينة دمياط الجديدة، وإتاحة الفرص الاستثمارية السياحية، وتنفيذ أعمال الصيانة القياسية لمحاور الطرق، ولكل المشروعات، والإزالة الفورية للمخالفات، والاهتمام بأعمال الزراعة والنظافة، والتوسع فى زراعة الأشجار المثمرة، واختيار أفضل الشركات لأعمال التشغيل والصيانة، وتحسين الصورة البصرية، ووضع اللافتات واللوحات الإرشادية للأحياء والطرق والمشروعات المختلفة.

كما تابع وزير الإسكان، مستوى الخدمات المقدمة لمرتادى شاطئ ونادى قادرون لذوي الهمم، والذى نفذه جهاز المدينة وفقًا للمواصفات القياسية في هذا المجال، بهدف تقديم خدمة متميزة لذوي الهمم بالمجان، ويُعد أول شاطئ متكامل يلبي جميع احتياجات ذوي الهمم، ويتيح لهم خدمات مجانية تتضمن تجهيزات فنية فى المياه لخدمة فئات مختلفة من ذوى الهمم.

وتحدث الوزير مع مرتادى الشاطئ من ذوى الهمم وأهاليهم، والذين تقدموا بالشكر والتقدير للدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، ولوزارة الإسكان، لاهتمامها بذوى الهمم وتنفيذ هذا المشروع المتميز لتقديم الخدمات الترفيهية لهم بالمجان، كما التقط معهم صورًا تذكارية، وقدم القائمون على إدارة الشاطئ درع تكريم لوزير الإسكان.

وناقش وزير الإسكان، مع مسئولى مجلس الأمناء، تعزيز وتعظيم دور المجلس، وسبل زيادة موارده المالية، وتعميق التعاون بين مجلس الأمناء وجهاز مدينة دمياط الجديدة، حيث تم اقتراح التعاون فى إعداد دليل إرشادي للمناطق الصناعية بالتنسيق مع جمعية المستثمرين، وإتاحته إلكترونيا وعلى صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمدينة، بحيث يتضمن بيانات المصانع ومنتجاتها ومنافذ بيع تلك المنتجات بما يشجع ويدعم الصناعة الوطنية، وغيرها من مجالات التعاون بما يحقق جودة الحياة للمواطنين، ويساهم في زيادة معدلات التنمية بالمدينة.

ورافق الوزير خلال جولته، كل من المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس كمال بهجات، والمهندس أحمد عمران، والمهندس أشرف فتحى، والمحاسب محمد رجائى، مساعدي نائب رئيس الهيئة، والدكتور محمد خلف الله، رئيس جهاز دمياط الجديدة، والمهندس عمرو خطاب، مدير عام بالمكتب الفنى للوزير، والمهندس أحمد شوقي، معاون المشرف على مكتب الوزير.
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الاسكان والمرافق الإسكان الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الرئيس عبدالفتاح السيسي المجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربينى

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