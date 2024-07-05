مدرب ليفربول يتحدث عن طريقة اللعب وخلافة يورجن كلوب

تحدث أرني سلوت مدرب ليفربول عن مهمته الجديدة مع النادي الإنجليزي، بعد أن بدأ مهمته مع النادي استعدادا للموسم الجديد.

وواجه مدرب ليفربول الجديد، وسائل الإعلام للمرة الأولى منذ توليه المسئولية، خلفًا ليورجن كلوب صباح الجمعة، حيث حضر 8 من لاعبي الريدز التدريبات التحضيرية للموسم الجديد.

مدرب ليفربول الجديد

وقال سلوت: إنه محظوظ بوجود فريق لا يحتاج للكثير من التعديلات، وردًا على سؤال عما إذا كان هناك خوف من منصبه الجديد، قال سلوت: "ليس على الإطلاق.. يمكنك النظر للأمر في اتجاهين. إنه مكان كبير يجب شغله، لكنني ورثت فريق يتمتع بثقافة الفوز".

وأضاف: "هذا أحد أسباب المجيء إلى هنا، وهناك دائمًا المزيد من الأسباب، لكنني أشعر أن لدينا فريقًا جيدًا حقًا، وباعتبارك مدربًا، فأنت تريد العمل في نادٍ يضم لاعبين جيدين ولديه فرصة للفوز بشيء ما".

وتابع: لقد أظهر الماضي أن هناك إمكانية للفوز ببعض الألقاب. أنا أعتبر الأمر مثاليًا لأن هناك فرصة للفوز بشيء ما. أحب العمل مع اللاعبين، وأحب تطويرهم ولكني أحب الفوز أيضًا، وفي هذا النادي هناك فرصة للفوز".

وفي حديثه عن التعاقدات المحتملة في فترة الانتقالات، أضاف سلوت: "بالنسبة لي، من الواضح أننا ورثنا فريقًا جيدًا.. كانت هناك بعض التغييرات في الموسم الماضي بالفعل. من خلال الطريقة التي أنظر بها إلى كرة القدم. أستطيع أن أرى مدى أهمية العمل مع اللاعبين بشكل يومي".

وأردف: "ترى العديد من اللاعبين الجيدين حقًا، ولا يتمتع جميعهم بالمستوى ذاته، وهذا يثبت وجهة نظري حول مدى أهمية العمل بشكل يومي مع لاعبيك والحصول على أفضل النتائج منهم".

وواصل: "هذا شيء سنفعله. هناك بالفعل فريق جيد حقًا، وكان هناك عدد قليل من التعاقدات الجديدة في الموسم الماضي، لذا كلما لعب الفريق معًا لفترة أطول وإذا كان هناك مدرب جيد بشكل طبيعي، سترى أن الأمور تتحسن".

وسُئل سلوت عن طريقة اللعب 4-2-3-1 التي ظهر أنه يفضلها مع فريقه السابق فينورد، فأجاب: "أنا حزين بعض الشيء، كنت آمل أنه إذا نظر الناس إلى فريقي، ألا يقولوا إنه 4-2-3-1، أو 4-3-3 أو أي تشكيل تريده".