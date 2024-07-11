محافظ أسوان يقرر إلغاء ندب المستشارين لترشيد النفقات الحكومية

قرر اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان إلغاء ندب عدد من المستشارين الذين تم الاستعانة بهم خلال الفترة السابقة، وذلك ضمن الإجراءات التي تقوم بها المحافظة لتوفير النفقات الحكومية، مع تسليم أي ملفات تم إحالتها للمستشارين إلى المكتب الفني بالمحافظة لعرضها على نائب المحافظ المهندس عمرو لاشين، تمهيدا لعرضها على محافظ أسوان شخصيًا لاتخاذ اللازم.

الباب مفتوح أمام المشاركة الاجتماعية

وأضاف أن الباب مفتوح أمام المشاركة المجتمعية الجادة والتطوعية حيث أن المحافظة حريصة على دعمها اللامحدود لكافة المبادرات الخيرية التي تم إطلاقها سابقًا في العمل التطوعي، وعلى رأسها مبادرة "الناس لبعضهم" لاستكمال تقديمها لخدماتها الإنسانية المتنوعة للبسطاء والأسر الأكثر احتياجًا.