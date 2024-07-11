رفع 550 حالة إشغال ثابت ومتحرك بحملة مكبرة بالدلنجات

قاد كامل غطاس - السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، حملة مكبرة لإزالة المخلفات والإشغالات والتعديات على حرم الطريق بالدلنجات وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق والإشغالات بمناطق ( شارع صلاح سالم والحدادين وعرابى والموقف وعبود) رافقه خلالها اللواء وائل زغلول - رئيس مركز ومدينة الدلنجات، أسفرت تلك الحملات عن رفع 550 حالة إشغال ثابت ومتحرك.

تنظيم حملات ميدانية متنوعة لمتابعة الحالة العامة بالشوارع

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، بتنظيم حملات ميدانية متنوعة لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية، ورفع كافة الإشغالات لتيسير حركة المرور والحفاظ على حرم الطريق العام.

تحقيق الإنضباط بالشوارع الرئيسية والفرعية وتسهيل الحركة المرورية للمواطنين

أكدت محافظ البحيرة على ضرورة تكثيف الجهود اليومية المبذولة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على الطريق العام، لتحقيق الانضباط بالشوارع الرئيسية والفرعية وتسهيل الحركة المرورية للمواطنين.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ