بدأت مع اتحاد الكرة وانتهت بأزمة شهد سعيد.. خلافات تسببت في إيقاف برنامج أحمد شوبير.. والشركة المتحدة تتعهد بمواجهة حاسمة لفوضى قطاع الإعلام الرياضي

أثار قرار الشركة المتحدة بإقالة الإعلامي أحمد شوبير، ضجة عبر السوشيال ميديا ومتابعي كرة القدم الرياضية في مصر والوطن العربي أيضا.

حيث أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في بيان رسمي، اليوم الخميس، إيقاف البرنامج الذي يقدمه أحمد شوبير، والذي يترتب عليه إنهاء التعاقد معه فورًا.

بيان الشركة المتحدة

أكدت الشركة المتحدة خلال بيانها إن مخالفة القواعد المهنية وسياسات المحتوى الخاصة بالشركة أمر غير مقبول، فالشركة المتحدة تضع احترام الرأي العام المصري في مقدمة أولوياتها.

وأضافت إدارة الشركة المتحدة أن الفوضى في قطاع الإعلام الرياضي تستلزم مواجهة حاسمة حرصًا على حق المواطن المصري في إعلام رياضي يحترم الحقيقة ويتوخى الصدق.

وشددت الشركة المتحدة حرصها على أن تقدم كوادرها إعلاما مهنيا يحترم المشاهد، وأنها لن تتوانى عن ردع كل من يحيد عن المعايير المهنية التي تلتزم بها منذ بداية تأسيسها.

الحلقة التي تسببت في إيقاف برنامج أحمد شوبير

وظهر أحمد شوبير للمرة الأخيرة عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1"، مساء أمس الأربعاء، حيث قال في مقدمة برنامج "ملعب أون": حواديتنا كثير على رأي الاسكندرانية ولهجتهم الجميلة، صدق أو لا تصدق كلنا عارفين ومتأكدين سيغادر المنتخب الأولمبي اليوم الأربعاء، وفجأة السفر تأجل لأمتى؟، وعلشان أكون أمين لم يتوجه المنتخب للمطار.

وأضاف: مشكلة التأشيرات ليست من اتحاد الكرة إنما تتعلق باللجنة الأولمبية، إحنا بس بنحب نظيط في الظيطة ودلوقتي عند الاتحاد هيصة واكتب في تويتر وانستجرام وفيسبوك وزي ما انت عاوز تقول قول.

وتابع شوبير: عندي لوم واحد فقط عند اتحاد الكرة هو امتلاكهم خطاب من اللجنة الأولمبية بالتوجه إلى فرنسا بالتصاريح المعتمدة، واتحاد الكرة منتظر التصاريح المعتمدة""إحنا في يومين بتوع الأفلام واللقطة وبتوع التريند والشهد والدموع حتى في الحزن مش عارفين نحزنه صح ودايمًا الأفورة بتبان ومع الوقت المشاهد كلها بتتعرف لكن تستطيع كل الناس كل الوقت واصبروا شوية فيه حاجات كتير هتتقال وأخد الحق صنعة.

وأضاف: عنوان الحلقة هيصة، وهنا حكاية شهد وتصادمها مع جنة عليوة، مدربها شهد دافع عنها والإصابة مجرد إصابة ملاعب، والاتحاد المحلي للعبة أعلن مشاركة شهد في الأولمبياد لكن لازم السوشيال ميديا تريد أن تحكم وتتحكم هو انت صاحب القرار؟ انت للأسف للشديد بقيت مؤثر على صاحب القرار انت لست صاحب القرار أنا عارف اللي بقوله هيسببلي مشاكل كثيرة جدًا لأن العاطفة شديدة جدًا، وفجأة مصر كلها بقت بتوع دراجات ويقولوا عليا مش بتاع إنسانية أنا بكلمك على نظام انت مش سيف مصلت عليا طول الوقت، وكل شوية مخوفني وراعبني ولا تفرق طول ما انت عندك ثقة في نفسك ولا يهمك ولا تقلق ولا تخاف وأنا بقول لكل صاحب قرار.

وأتم: لابد من السطوة والتحكم بعدم سفر شهد اللوم الوحيد على اتحاد الدراجات إيقاف اللاعبة شهد، وبعد كده على ملهنا شوية في اتخاذ القرارات ونعرف أننا صعب في الحصول على ميدالية لكن على الأقل في تمثيل جيد.

خلافات سابقة لـ شوبير كانت مقدمة لقرار إيقاف البرنامج

والخلاف الأكبر والأشهر كان مع مرتضى منصور:رئيس نادي الزمالك السابق، حيث إن الثنائي دخلا في خلافات متكررة على مدار السنوات، وكانت هذه الخلافات تصل أحيانًا إلى تبادل الشتائم والاتهامات على الهواء في البرامج الرياضية بالتليفزيون أو الراديو.

ودخل الثنائي عام 2016،في مشادة كلامية حادة بينهما على الهواء في أحد البرامج الرياضية.

كما دخل شوبير في خلافات مع مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري السابق، وتضمنت هذه الخلافات تبادل الاتهامات والانتقادات، خاصة حول قضايا تخص اتحاد الكرة والإدارة الرياضية في مصر.

كما توترت العلاقة بين شوبير وعصام الحضري، حارس مرمى المنتخب المصري السابق، حيث تبادلا الانتقادات في الإعلام، وإحدى الوقائع كانت عندما انتقد شوبير قرار الحضري بالعودة من الاعتزال الدولي.

والغريب أن شوبير دخل في خلافات مع حازم إمام، لاعب الزمالك السابق وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري السابق، حيث تباينت آراؤهما حول إدارة كرة القدم في مصر والسياسات المتبعة في الرياضة.

كل هذا ليس الاخير بل دخل شوبير في مشادة مع الإعلامي خالد الغندور، لاعب الزمالك السابق، حيث تبادلا الانتقادات حول القضايا الرياضية المتعلقة بالناديين الأهلي والزمالك.