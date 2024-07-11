جمال علام يودع بعثة المنتخب الأوليمبي في مطار القاهرة قبل السفر لفرنسا

ودع جمال علام رئيس اتحاد الكرة، بعثة المنتخب الأوليمبي في مطار القاهرة، اليوم الخميس، قبل السفر إلى بوردو استعدادا للدخول في معسكر قبل خوض منافسات أولمبياد باريس 2024.

وغادرت بعثة المنتخب الأوليمبي مطار القاهرة عصر اليوم إلى مدينة بوردو على متن طائرة خاصة استعدادا لخوض وديتين مع أوكرانيا يوم الأحد المقبل وضد العراق الأربعاء المقبل تحضيرا لأول مباراة لهم رسمية فى الأولمبياد مع جمهورية الدومينيكان يوم 24 يوليو الجاري فى الجولة الافتتاحية لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 والتى تقام من 24 يوليو إلى 9 أغسطس المقبل وتضم مجموعة الفراعنة إلى جانب الدومينيكان منتخبي أوزبكستان وإسبانيا.

كان فى توديع البعثة جمال علام رئيس مجلس الإدارة وقام بتحفيز اللاعبين قبل المغادرة من مطار القاهرة، وحرص أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على متابعة البعثة حتى موعد الإقلاع.

يرأس البعثة اللواء حلمي مشهور عضو مجلس الإدارة وضمت الكابتن محمد بركات عضو المجلس والمشرف على المنتخب ومحمود حرب المدير الإداري وأعضاء الجهاز الفني والطبي والذى يضم إلى جانب ميكالى وحرب كلا من: تياجو المدرب العام والكابتن عادل مصطفي المدرب والكابتن سيد السويركي مدرب الحراس وليونياردو مدرب الأحمال وجواو محلل الأداء وخالد سرحان المترجم وياسر عبد العزيز المنسق الإعلامي ود. طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي ود.صلاح عاشور أخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي واحمد ايهاب الإداري ومحمد أحمد وأحمد شوقي التدليك وعيد سليمان وعلاء سعيد للمهمات ومحمد عبد التواب المصور.

وضمت البعثة 22 لاعبا هم: حمزة علاء وعلى الجابري ومحمد سيحا فى حراسة المرمى.. وحسام عبد المجيد وعمر فايد ومحمد طارق واحمد عيد وكريم الدبيس ومحمد مغربي وأحمد سيد عبد النبي ومحمد حمدي فى خط الدفاع.. ومحمد النني ومحمود صابر واحمد نبيل كوكا وزياد كمال ومحمد شحاته فى خط الوسط.. واحمد سيد زيزو وإبراهيم عادل وأسامة فيصل وبلال مظهر ومصطفى ميسي وأحمد قطة فى الهجوم.

واختتم المنتخب تدريباته بخوض مران خفيف اليوم في فندق الإقامة تحت قيادة مديره الفني ميكالي.