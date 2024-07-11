في اليوم العالمي للسكان.. الصحة تكشف محاور الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2030.. زيادة معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة وخفض البطالة والمواليد أهم أهدافها

تحيي دول العالم اليوم في ١١ يوليو ذكرى اليوم العالمي للسكان للتوعية بأهمية القضية السكانية وخطورة الزيادة السكانية على المجتمعات.

ومع ذكرى اليوم العالمي للسكان بلغ نسبة السكان في مصر أكثر من ١٠٦ مليون نسمة بحسب الساعة السكانية.

وتحتل مصر المرتبة 14 على مستوى العالم بالنسبة لعدد السكان.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان أن الزيادة السكانية تلتهم عوائد التنمية الاقتصادية، وتؤثر تأثيرا سلبيا على التنمية والحياة الكريمة.

وترجع ذكرى إحياء اليوم العالمي للسكان إلى تاريخ 1987، حيث وصل عدد سكان العالم إلى خمسة مليارات نسمة ومنذ ذلك الحين يتم الاحتفال بهذا اليوم لخلق الوعي حول التوسع السكاني وآثاره على السكان.

البلد الأكثر سكانا في العالم العربي

وكشفت وزارة الصحة أن مصر هي البلد الأكثر سكانا في العالم العربي وثالث أكثر الدول اكتظاظا بالسكان في أفريقيا بعد نيجيريا وإثيوبيا وأظهرت السنوات الماضية أن المشكلة السكانية هى أكبر عائق أمام تحقيق تنمية حقيقية في مصر.

الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية ٢٠٣٠

وكشف الدكتور خالد عبد الغفار، عن المحاور الـ6 لعمل الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية ٢٠٣٠ وأولها (ضمان الحقوق الإنجابية) وتتمثل أهدافه في ضمان تخصيص الموارد المالية بشكلٍ فعال لاستدامة خدمات وأنشطة الصحة الانجابية، وضمان تدفق واستخدام البيانات لاتخاذ القرارات بشأن تخطيط وتنفيذ برامج الصحة الإنجابية، وتبني استراتيجيات وإجراءات تهدف إلى جاهزية برامج الصحة الإنجابية للتعامل بفعالية مع الظروف الطارئة والأزمات، وأيضًا زيادة الوفرة وإمكانية الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية، وتحسين جودة الخدمات، وتحقيق تحسين شامل ومستدام في الصحة الإنجابية للجميع.

وفي رصد لمحاور الاستراتيجية الوطنية للسكان:

المحور الأول

ويستهدف الوصول بزيادة معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة من 66.4 إلى 75%، ومعدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة الحديثة من 64.7 لـ72%، وخفض الحاجة غير الملباة لوسائل الصحة الإنجابية من 13.8 لـ 6%، ومن ضمن المؤشرات، نسبة السيدات اللآتي توقفن عن استخدام وسيلة تنظيم الأسرة في غضون 12 شهرًا من بداية الاستخدام من 29.8 لـ25%، ونسبة مستخدمات وسائل تنظيم الأسرة اللآتي تلقين معلومات من مقدم الخدمة عن الأعراض الجانبية المحتملة للوسيلة من 42.2 لـ70%، ونسبة مستخدمات وسائل تنظيم الأسرة اللآتي تلقين معلومات من مقدم الخدمة عن كيفية التصرف في حالة حدوث أعراض جانبية من 28.3 لـ55%، وذلك بالمقارنة ما بين سنة الأساس 2021 وسنة المستهدف 2030.

المحور الثاني

الاستثمار في الثروة البشرية، والذي يهدف إلى دعم دور الشباب والمراهقين من الجنسين في المشاركة المجتمعية، وضمان الرعاية والحماية للمسنين، وتعظيم الاستفادة من طاقات المسنين، مستعرضا مؤشرات قياس نتائج وأثر استخدام الأنشطة للمحور الثاني، بحيث ينخفض معدل البطالة بين الشباب في الفئة العمرية بين (15-29) من 16.5 لـ12%، كما تصبح نسبة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 5ـ17 سنة، والمنخرطين في سوق العمل من 4.9 لـ2.0%.

المحور الثالث

تدعيم دور المرأة، يهدف إلى تمكين المرأة صحيا واجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا، وتعزيز دورها في الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة، وتعديل السياسات والتشريعات لتمكين المرأة.

المحور الرابع:خفض نسبة المتسربين من التعليم

يهدف إلى خفض معدل الأمية، ودمج القضايا السكانية في العملية التعليمية، وخفض نسبة المتسربين من التعليم، والارتقاء بالتعليم الفني وربطه باحتياجات المجتمع وسوق العمل، وزيادة نسب الإالتحاق بالتعليم قبل الجامعي.

المحور الخامس، الخاص بالاتصال والإعلام من أجل التنمية

تتمثل في تحقيق التغيير الاجتماعي والاقتصادي من خلال التوعية والتثقيف بقضايا السكان والتنمية، والمشاركة المجتمعية من كافة قطاعات الدولة الحكومية والخاصة والمحليات والمجتمع المدني والتطوعي لتوفير الثقافة والوعي بالقضية السكانية بشكلٍ فعال ومؤثر لكافة شرائح المجتمع، وأيضَا بناء قدرات الكوادر الإعلامية المعنية بالقضية السكانية.

المحور السادس (الحوكمة)

يتمثل في ضمان استدامة التمويل، وإقامة إطار مؤسسي فعال ومتكامل الأدوار، وتفعيل اللامركزية، وتفعيل دور الأطر التشريعية والإجرائية، مع المتابعة والتقييم، وإتاحة البيانات والمعلومات، والمتابعة الدورية المنتظمة للبرنامج والتقويم.