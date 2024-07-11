نادى النصر يصدر بيانا بشأن أزمة موعد مباراة بيراميدز في كأس مصر

أصدر نادي النصر بيانا رسميا بشأن أزمة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مع نظيره بيراميدز في دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

وجاء بيان نادي النصر القاهري بشأن أزمة مباراة بيراميدز كالتالي:

بيان مجلس إدارة نادي النصر



وأكد البيان أن مجلس الإدارة يسعى للحفاظ علي حقوق النادي المادية والمعنوية والحفاظ علي اسم وسمعة النادي، مضيفا: “وفقا لذلك نوضح الحقيقة بالمستندات فيما يخص أزمة موعد اقامة مباراة نادينا مع نادى بيراميدز فى كأس مصر”.



وتابع البيان: تلقي نادي النصر خطاب يفيد بأن موعد مباراة النصر امام بيراميدز في كأس مصر تم تحديده يوم 31 / 5 / 2024.. وفى يوم 27 / 5 تلقي نادي النصر خطاب من اتحاد الكرة يفيد بأنه تم تأجيل المباراة لموعد سيتم تحديدة لاحقًا بدلًا من اقامتها من 31 / 5 ثم تم ابلاغنا بأقامه المباره في الفتره مابين 12 يونيو الى 15 يونيو.



وأضاف البيان: ⁠يوم 12 / 6 تلقي النادي خطاب من اتحاد الكُرة يفيد بأنه تم تحديد موعد المباراة يوم 15 / 7 .



وتابع بيان النادي: ودارت العديد من الأتصالات والمفاوضات بين بعض مسئولي اتحاد الكُرة ولجنه المسابقات بالأتحاد مع مسئولي الكُرة بنادي النصر للوقوف علي لعب المباراة في الموعد المحدد او تأجيله خلال تلك الفترة من نهاية الموسم خاصة ان فريق الكُرة بالنادي مر بالمطبات التالية.. ومع انتهاء الموسم انتهت عقود عدد من اللاعبين واقامة فترة اعداد للمباراة ثم تأجيلها ثلاث مرات بسبب قرارات التأجيل وعدم وضوح الرؤي",



وقال البيان: إقامة وتأجيل وإلغاء فترة الاعداد ادي الي الارتباك الشديد في برنامج الاعداد وعدم القدرة علي الإستعداد للمباراة والموسم الجديد بسبب تلاحم وانقطاع فترات الاعداد اضافة الي تحمل النادي تكلفة اعداد الفريق وتجهيزة بما يوازي مئات الألاف من الجنيهات من مرتبات واعداد وتغذية وانتقالات واقامة مباريات ودية.



واختتم بيان النادي: مجلس الإدارة لم يهدف او يسعى فى تفاوضه الا للحفاظ على حقوق النادى وفريقه.. وعلاقته مميزة بالسادة اعضاء مجلس اداراة اتحاد الكرة والتواصل مستمر مع اداراة النادى ومديره التنفيذى فقط لانهم الجهة الشرعية.