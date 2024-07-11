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رياضة

رئيس النصر: أرحب بالتحقيق معي أمام لجنة الانضباط ومباراة بيراميدز في موعدها

أشرف لطفي رئيس نادي
أشرف لطفي رئيس نادي النصر

أكد أشرف لطفي رئيس نادي النصر، أنه لم يتلق أي خطابات بشأن تحويله للجنة الانضباط، مشيرًا إلى أن اتحاد الكرة أرسل خطابًا في منتهى "الاسفاف"، وقام بإرسال خطاب للرد عليه، وأبلغتهم بأنني سأخوض المباراة ضد بيراميدز في كاس مصر.

أزمة مباراة النصر وبيراميدز

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس على شاشة etc: "تمت مخاطبة اتحاد الكرة منذ 15 يومًا، وهم يقومون بإرسال خطاب ويطلبون الرد خلال 48 ساعة، وتم إبلاغي الساعة 6 مساءا باعتبار النصر منسحبًا رغم انني ابلغتهم صباح اليوم بأنني سأخوض اللقاء، ولكن يظهر أن النية مبيتة لإقصاء الفريق من البطولة وتوقيع عقوبات ضدنا".

وأضاف: "إذا تم تحويلي للجنة الانضباط سأقوم بضم أشخاص آخرين ويتم التحقيق مع الجميع، وبعدما تم مخاطبتهم مرة آخرى، أبلغوني بأن خطاب العقوبات والاعتبار منسحبًا يتم اعتباره لاغيًا والمباراة في موعدها، وحصل تواصل بين المدير الإداري للنادي مع وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة".

كأس مصر

وواصل: "لا أخاف من أحد ولا أخشى من اي شخص، اتمنى أن يكون هناك تحقيق معي واثق في رجال القضاء وأنا واحد منهم، ولدي حقوق في اتحاد الكرة منذ 6 سنوات ولم أحصل عليها حتى الآن، ولنا حقوق عند شركة برزنتيشن منذ أيام وجودنا في الدوري الممتاز ولم نحصل عليها".

وأتم: "أعرف كيف أحصل على حقي بالقانون، ولم أخطئ في أحد، وتحدثت عن بعض الأمور".

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